Луческу пояснив майбутнє Вукоєвіча у Динамо

Джерело - fcdynamo.com.
Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу пояснив відхід асистента Огнєна Вукоєвіча.
Про це розповів сам румунський фахівець.
"Чому на тренерській лавці давно не з’являється мій асистент Огнєн Вукоєвіч? Я думаю під час зимової паузи все стане зрозуміло.
Огнєн має обговорити все з керівництвом. У нього були проблеми в родині, спершу з мамою, потім з сином, також була національна збірна. Це все разом спричинило його відсутність. Але за час відпустки він поспілкується з керівництвом, аби прийти до спільного рішення", – розповів Луческу.
Нагадаємо, Вукоєвіч, який виступав за Динамо з 2008-го по 2015 рік, увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу у липні 2020-го. Паралельно Огнєн працює у збірній Хорватії U-20.