Луческу пояснив майбутнє Вукоєвіча у Динамо

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу пояснив відхід асистента Огнєна Вукоєвіча.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Чому на тренерській лавці давно не з’являється мій асистент Огнєн Вукоєвіч? Я думаю під час зимової паузи все стане зрозуміло.

Огнєн має обговорити все з керівництвом. У нього були проблеми в родині, спершу з мамою, потім з сином, також була національна збірна. Це все разом спричинило його відсутність. Але за час відпустки він поспілкується з керівництвом, аби прийти до спільного рішення", – розповів Луческу.