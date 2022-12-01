Головне
Збірна Аргентини перемогла Польщу та виграла групу С на ЧС-2022
Вчора 23:02 641
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 12:26 20
14-річний Азаров виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 11:10 133
Іспанія зіграє з Японією, Хорватія - з Бельгією: розклад матчів 1 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 274
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022
Сьогодні 00:30 4902
Збірна Мексики переграла Саудівську Аравію, але залишила ЧС-2022
Вчора 23:02 600
Польща - Аргентина 0:2. Як це було
Вчора 22:50 5755
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022
Вчора 18:57 2376
Збірна Австралії здолала Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:55 522
Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ
Вчора 15:56 691
Прямі трансляції

Луческу пояснив майбутнє Вукоєвіча у Динамо

Сьогодні 12:12 144 0
Луческу пояснив майбутнє Вукоєвіча у Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Огнєн Вукоєвич

Джерело - fcdynamo.com.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу пояснив відхід асистента Огнєна Вукоєвіча.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Чому на тренерській лавці давно не з’являється мій асистент Огнєн Вукоєвіч? Я думаю під час зимової паузи все стане зрозуміло.

Огнєн має обговорити все з керівництвом. У нього були проблеми в родині, спершу з мамою, потім з сином, також була національна збірна. Це все разом спричинило його відсутність. Але за час відпустки він поспілкується з керівництвом, аби прийти до спільного рішення", – розповів Луческу.

Нагадаємо, Вукоєвіч, який виступав за Динамо з 2008-го по 2015 рік, увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу у липні 2020-го. Паралельно Огнєн працює у збірній Хорватії U-20.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022 Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022 2376
Гравець збірної Тунісу забив вишуканий переможний гол у ворота Франції на ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Тунісу забив вишуканий переможний гол у ворота Франції на ЧС-2022 - ВІДЕО 1125
Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022 8714
Польща - Аргентина 0:2. Як це було Польща - Аргентина 0:2. Як це було 5755
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 4902
Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Польща - Аргентина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1945
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19761
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94360 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 180828 7
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47505
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32034 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 57880 1