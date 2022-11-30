Ла-Ліга вимагає виключення Ювентуса з Серії А чи Ліги чемпіонів

Ла-Ліга звинувачує Ювентус у порушенні фейр-плей

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Ла-Ліга наполягає на накладенні спортивних санкцій на туринський Ювентус за порушення правил фінансового фейр-плею.

Про це розповів Бен Якобс.

Керівництво чемпіонату Іспанії вважає за необхідне виключення Ювентуса з Серії А або Ліги чемпіонів.

Раніше Ювентус підтвердив відставку ради директорів.