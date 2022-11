Ла-Ліга вимагає виключення Ювентуса з Серії А чи Ліги чемпіонів

Іспанська Ла-Ліга наполягає на накладенні спортивних санкцій на туринський Ювентус за порушення правил фінансового фейр-плею.

Про це розповів Бен Якобс.

Керівництво чемпіонату Іспанії вважає за необхідне виключення Ювентуса з Серії А або Ліги чемпіонів.

Раніше Ювентус підтвердив відставку ради директорів.

🚨 LaLiga issue a strong statement calling for “immediate sports sanctions” against Juventus. LaLiga say they will continue to pursue complaints against Juventus. Sources also tell me LaLiga believe appropriate sanctions could include relegation or #UCL exclusion. pic.twitter.com/chsNJnY80e