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Ла-Ліга вимагає виключення Ювентуса з Серії А чи Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:10 182 0
Ла-Ліга звинувачує Ювентус у порушенні фейр-плей
Ла-Ліга вимагає виключення Ювентуса з Серії А чи Ліги чемпіонів
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Ла-Ліга наполягає на накладенні спортивних санкцій на туринський Ювентус за порушення правил фінансового фейр-плею.

Про це розповів Бен Якобс.

Керівництво чемпіонату Іспанії вважає за необхідне виключення Ювентуса з Серії А або Ліги чемпіонів.

Раніше Ювентус підтвердив відставку ради директорів.

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