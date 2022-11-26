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Луческу часто проявляє агресію і деспотизм

Сьогодні 13:56 3462 0
Ми попросили відомого нумеролога розкласти матрицю головного тренера Динамо.
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Перший сезон Мірча Луческу в Динамо вийшов тріумфальним - кияни стали чемпіонами України та непогано виступили в груповому турнірі Ліги чемпіонів. В другому сезоні команда невдало зіграла в Лізі чемпіонів, а оцінити внутрішній чемпіонат завадила війна, яку розпочала росія проти України. Третій сезон став одним з найгірших в історії Динамо. Команда посіла останнє 4-є місце в груповому турнірі Ліги Європи і посідає 4 в турнірній таблиці чемпіонату української прем'єр-ліги. З чим це пов’язано? Що впливає на прийняття рішень Луческу в роботі та житті? Champion.com.ua звернувся до відомого українського нумеролога Інни Розенко та попросив її розібрати матрицю 77-річного тренера.  

Судячи з числа народження Мірча Михайловича по своїй природі він дуже сильна людина з великими амбіціями, - аналізує Інна Розенко. - Активний,  наділений великою фізичною силою та владою. Але їх потрібно вміти контролювати. По Луческу спостерігаю, що він часто проявляє свою агресію і деспотизм. Це мінусові його сторони, адже силу потрібно направляти на розвиток та творіння.

Призначення тренера - працювати з "дітьми-молоддю" великого масштабу. А це і є команда. Складнощі можуть виникати коли енергія йде в мінусову сторону: нав’язування своєї волі іншим, регулярні зміни рішень. Коли у нього все в гармонії, підопічні Луческу відчувають його підтримку, віру і натхнення. Так, напевно, було, коли Мірча Михайлович очолив Динамо. Тоді превалював позитив. Але дуже важко утримувати цей фон великий проміжок часу. Досвіченому тренеру потрібен правильний підхід як до команди в цілому, так і до кожного гравця окремо. 

Він мріє подолати свої сьогоденні виклики. Але на його прийняття рішень зараз впливає підсвідома невпевненість в собі, бажання отримати все, викачати максимум ресурсів завдяки маніпуляції своєї вигоди. Якщо прийняття ситуації та вміння використовувати її максимально сприятливо для всіх сторін буде головним акцентом для Луческу, то до нього ще може повернутися успіх.   

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