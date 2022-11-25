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Роналду: Пишаюсь, що я - перший гравець, який забивав на 5 ЧС

Сьогодні 10:35 387 0
Португалець прокоментував гол у ворота
Роналду: Пишаюсь, що я - перший гравець, який забивав на 5 ЧС
#Кріштіану Роналду, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - ESPN.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував перемогу над Ганою (3:2) у матчі 1-го туру ЧС-2022.

Про це повідомляє ESPN.

  Актуально: Роналду встановив унікальне досягнення на ЧС

"Найважливішим кроком є те, що ми перемогли. Ми хотіли почати на хорошій ноті. Ми виграли. Я зміг допомогти своїй команді. Все решта не має значення. Мій 5-й чемпіонат світу - це був прекрасний момент. Світовий рекорд. Перший гравець, який забивав на 5 чемпіонатах світу. Це змушує мене пишатися. Я дуже радий за команду. Важка гра, але хороший результат", - сказав Роналду.

Нагадаємо, Роналду - найкращий гравець матчу Португалія - Гана.

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