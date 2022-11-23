Головне
Японія сенсаційно перемогла Німеччину у 1 турі ЧС-2022
Вчора 17:45 605
Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:45 90
Бельгія мінімально переграла Канаду в 1 турі ЧС-2022
Вчора 22:57 148
Іспанія декласувала Коста-Рику в 1 турі ЧС-2022
Вчора 20:10 315
Шахтар дотиснув Ворсклу у 15 турі УПЛ
Вчора 17:56 415
Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 17:34 993
Хорватія зіграла внічию з Марокко у 1 турі ЧС-2022
Вчора 13:55 289
Military-tech по-українськи: Як FAVBET Tech та інші IT-бізнеси працюють на перемогу
Вчора 13:42 857
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Вчора 12:34 27470
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Вчора 12:11 1560
Прямі трансляції

Гаві - найкращий гравець матчу Іспанія - Коста-Рика

Вчора 23:37 155 0
Хавбек Барселони відзначився одним з 7 голів
Гаві - найкращий гравець матчу Іспанія - Коста-Рика
#Гаві, #Збірна Іспанії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Хавбек збірної Іспанії Гаві став найкращим гравцем матчу з Коста-Рикою в межах 1 туру ЧС-2022 (7:0).

Про це повідомляє ФІФА.

Півзахисник Барселони відзначився одним з 7 голів "Фурії Рохи", а також відзначився однією ключовою передачею.

Коментарі ()
Популярне зараз
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 2684
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 3069
30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 4248
Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється 2003
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 27470
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 3200
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 37523
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19959 7
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19636
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102214
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22267
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22723