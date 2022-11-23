Хавбек Барселони відзначився одним з 7 голів

Джерело - Чемпіон.

Хавбек збірної Іспанії Гаві став найкращим гравцем матчу з Коста-Рикою в межах 1 туру ЧС-2022 (7:0).

Про це повідомляє ФІФА.

Півзахисник Барселони відзначився одним з 7 голів "Фурії Рохи", а також відзначився однією ключовою передачею.