Шахтар у яскравому матчі здолала Ворсклу в 15 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув мінімальну перемогу над Ворсклою в межах 15-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 3:2 на користь "гірників".
Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 23 листопада
Шахтар - Ворскла 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Судаков, 2:0 - 47 Криськів, 2:1 - 62 Сефері, 2:2 - 75 Челядін, 3:2 - 86 Мудрик (пен)
Шахтар: Трубін, Тейлор, Матвієнко, Бондар, Михайличенко, Очеретько (Бондаренко, 74), Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Криськів, Мудрик (Петряк, 90+2), Траоре (Сікан, 74)
Ворскла: Різник, Бацула (Олійник, 78), Сантос, Зайков, Пердута, Павлюк, Кравець, Челядін, Юрченко (Ардіт, 90), Сефері, Степанюк
Попередження: Судаков 13, Траоре 35, Челядін 52, Пердута 72, Різник 86, Кравець 89
Незабитий пенальті: Траоре 64