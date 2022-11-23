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Шахтар у яскравому матчі здолала Ворсклу в 15 турі УПЛ

Сьогодні 17:56 30 0
Гол Мудрика став переможним
Шахтар у яскравому матчі здолала Ворсклу в 15 турі УПЛ
#Ворскла, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Ворсклою в межах 15-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь "гірників".

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 23 листопада

Шахтар - Ворскла 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Судаков, 2:0 - 47 Криськів, 2:1 - 62 Сефері, 2:2 - 75 Челядін, 3:2 - 86 Мудрик (пен)

Шахтар: Трубін, Тейлор, Матвієнко, Бондар, Михайличенко, Очеретько (Бондаренко, 74), Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Криськів, Мудрик (Петряк, 90+2), Траоре (Сікан, 74)

Ворскла: Різник, Бацула (Олійник, 78), Сантос, Зайков, Пердута, Павлюк, Кравець, Челядін, Юрченко (Ардіт, 90), Сефері, Степанюк

Попередження: Судаков 13, Траоре 35, Челядін 52, Пердута 72, Різник 86, Кравець 89

Незабитий пенальті: Траоре 64

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