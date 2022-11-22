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Підтримаємо збірну України на Вемблі!

Сьогодні 10:55 176 0
26 березня Україна зіграє в Лондоні зі збірної Англії
Підтримаємо збірну України на Вемблі!

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в рамках відбору до Євро-2024 26 березня 2023 року стартує виїзним поєдинком з родоначальниками футболу, який стане для нашої дружини справжнім екзаменом. Легендарний 90-тисячний Вемблі та в суперниках один з фаворитів групи С. Нашій збірній в цьому матчі дуже потрібна підтримка 12-го гравця! Закликаємо всіх фанів збірної України, у кого є можливість та бажання, підтримати національну команду в цьому дуже важливому поєдинку.

Ми вже починаємо оформлювати українським фанам британські візи. Зазначимо, що термін оформлення візи складає до 8 тижнів, тож подбати про це варто заздалегідь. Подача на британську візу в Україні, на жаль, наразі неможлива, тож подаємо фанів в більшості країн Європи (Польща, Туреччина,  Румунія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Німеччина, Бельгія, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, країни Балтії, Грузія, Азербайджан тощо). Вартість оформлення 6-місячної британської мультівізи - 390 євро (включено візовий та сервісний збори). Також після отриманні візи українці мають можливість подаватися на 3-річну посвідку на проживання у Великій Британії (така можливість існує на даний час, оформлюємо цю послугу додатково). 

І, звісно, допомагаємо з придбанням квитків  на матч (вартість від 75 фунтів стерлінгів), по запиту бронюємо готелі та авіаперельоти, замовляємо трансфери та організовуємо екскурсійну програму по Лондону та Великій Британії.

Довідки та запис на подачу: +380503429223 (Telegram, WhatsApp, Viber), maksym.rozenko@klitschkoexpo.com - Максим Розенко.    

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