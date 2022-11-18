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Манчестер Юнайтед відмовився негайно розірванням контракту з Роналду

Вчора 23:21 276 0
МЮ не готовий платити Роналду компенсацію
Манчестер Юнайтед відмовився негайно розірванням контракту з Роналду
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - The Telegraph.

Манчестер Юнайтед вивчає можливості припинення співпраці з нападником Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє The Telegraph.

Клуб відмовився від негайного розірвання угоди. У Юнайтед сподіваються знайти рішення, яке не пов’язане з потворним, затяжним або надмірно дорогим процесом, який може закінчитися в суді, оскільки гравець розуміє, що хоче піти.

Манчестер Юнайтед не готовий платити Роналду компенсацію та сподівається, що ситуація незабаром вирішиться.

Також клуб з Манчестера прагне виявити повагу до Португалії та не хоче, щоб ситуація перетворилася на цирк під час чемпіонату світу.

Нагадаємо, керівництво Манчестер Юнайтед підтримало Тен Гага у конфлікті з Роналду.

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