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Катар заплатив Еквадору за перемогу на ЧС-2022, - ЗМІ

Сьогодні 22:20 270 0
Катарці мають виграти перший матч з рахунком 1:0
Катар заплатив Еквадору за перемогу на ЧС-2022, - ЗМІ
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Катар заплатив Еквадору 7,4 млн доларів за те, щоб вони програли їм дебютний матч ЧС-2022.

Про це повідомив Регіональний керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха.

Господарі чемпіонату світу мають виграти перший матч мундіалю з мінімальним рахунком 1:0 завдяки голу в другому таймі.

Таха заявляє, що п'ять катарських джерел та одне еквадорське підтвердили йому цю інформацію.

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