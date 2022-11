Катар заплатив Еквадору 7,4 млн доларів за те, щоб вони програли їм дебютний матч ЧС-2022.

Про це повідомив Регіональний керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха.

Господарі чемпіонату світу мають виграти перший матч мундіалю з мінімальним рахунком 1:0 завдяки голу в другому таймі.

Таха заявляє, що п'ять катарських джерел та одне еквадорське підтвердили йому цю інформацію.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022