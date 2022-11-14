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Гравців Манчестер Юнайтед розчарована поведінкою Роналду

Сьогодні 21:21 161 0
Є гравці, які хочуть, щоб португалець покинув команду
Гравців Манчестер Юнайтед розчарована поведінкою Роналду
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - The Telegraph.

Велика група футболістів Манчестер Юнайтед не задоволена поведінкою нападника Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє The Tekegraph.

Вони поважають всі досягнення футболіста, але розчаровані його поведінкою протягом останніх тижнів. Серед них є гравці, які взагалі не засмутяться, якщо Роналду залишить команду.

Вони вважають, що його дії дестабілізують ситуацію в колективі, який стає ближчим завдяки результатам. Але є й футболісти, на яких взагалі не впливає ситуація з Кріштіану, вони не зважають на неї.

Раніше Манчестер Юнайтед відреагував на скандальне інтерв'ю Роналду.

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