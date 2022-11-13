Аталанта з Маліновським програла Інтеру, Спеція без Коваленка здолала Верону: Результати матчів Серії А

Українець з'явився на полі на 46-ій хвилині зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У 15-му турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Матч завершився з рахунком 2:3. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 46-й хвилині поєдинку.

Чемпіонат Італії - Серія А

15 тур, 13 листопада

Аталанта - Інтер 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Лукман (пен), 1:1 - 36 Джеко, 1:2 - 56 Джеко, 1:3 - 61 Паломіно (авт), 2:3 - 77 Паломіно

Верона - Спеція 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Верді, 1:1 - 53 Нзола, 1:2 - 69 Нзола

Монца - Салернітана 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Карлос, 2:0 - 35 Мота, 3:0 - 74 Пессіна (пен)

Рома - Торіно 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Лінетті, 1:1 - 90+4 Матич

Сьогодні, 13 листопада, в Серії А відбудеться ще два матчі:

19:00 Мілан - Фіорентина

21:45 Ювентус - Лаціо