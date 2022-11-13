Аталанта з Маліновським програла Інтеру, Спеція без Коваленка здолала Верону: Результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 15-му турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.
Матч завершився з рахунком 2:3. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 46-й хвилині поєдинку.
Чемпіонат Італії - Серія А
15 тур, 13 листопада
Аталанта - Інтер 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Лукман (пен), 1:1 - 36 Джеко, 1:2 - 56 Джеко, 1:3 - 61 Паломіно (авт), 2:3 - 77 Паломіно
Верона - Спеція 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Верді, 1:1 - 53 Нзола, 1:2 - 69 Нзола
Монца - Салернітана 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 24 Карлос, 2:0 - 35 Мота, 3:0 - 74 Пессіна (пен)
Рома - Торіно 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 55 Лінетті, 1:1 - 90+4 Матич
Сьогодні, 13 листопада, в Серії А відбудеться ще два матчі:
19:00 Мілан - Фіорентина
21:45 Ювентус - Лаціо