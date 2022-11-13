Аталанта з Маліновським поступилася Інтеру: Результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Аталанта мінімально програла Інтеру в межах 15-го туру італійської Серії А.
Матч завершився з рахунком 2:3. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 46-й хвилині поєдинку.
Чемпіонат Італії - Серія А
15 тур, 13 листопада
Аталанта - Інтер 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Лукман (пен), 1:1 - 36 Джеко, 1:2 - 56 Джеко, 1:3 - 61 автогол Паломіно, 2:3 - 77 Паломіно
Сьогодні, 13 листопада, в Серії А відбудеться ще 5 матчів:
16:00 Верона - Спеція
16:00 Монца - Салернітана
16:00 Рома - Торіно
19:00 Мілан - Фіорентина
21:45 Ювентус - Лаціо