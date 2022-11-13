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Аталанта з Маліновським поступилася Інтеру: Результати матчів Серії А

Сьогодні 15:28 167 0
Українець з'явився на полі в другому таймі
Аталанта з Маліновським поступилася Інтеру: Результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.

Аталанта мінімально програла Інтеру в межах 15-го туру італійської Серії А.

Матч завершився з рахунком 2:3. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 46-й хвилині поєдинку.

Чемпіонат Італії - Серія А
15 тур, 13 листопада

Аталанта - Інтер 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Лукман (пен),  1:1 - 36 Джеко, 1:2 - 56 Джеко, 1:3 - 61 автогол Паломіно, 2:3 - 77 Паломіно

Сьогодні, 13 листопада, в Серії А відбудеться ще 5 матчів:

16:00 Верона - Спеція

16:00 Монца - Салернітана

16:00 Рома - Торіно

19:00 Мілан - Фіорентина

21:45 Ювентус - Лаціо

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