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Конте обговорить з Тоттенгемом зимові трансфери

Сьогодні 20:12 146 0
Конте обговорить з Тоттенгемом зимові трансфери
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Конте, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Наставник Тоттенгема Антоніо Конте під час паузи на ЧС-2022 має намір обговорити з керівництвом клубу трансферну ситуацію та можливість посилення команди взимку.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Поки що ми не обговорювали з клубом трансфери. Але зараз буде час це зробити, а також оцінити першу частину сезону. Побачимо, що нам вдасться зробити на трансферному ринку.

У нас є проблеми з травмованими, є проблеми, коли нам потрібно грати кожні три дні. Потрібно зробити так, щоб такий графік не був проблемним для команди", — сказав Конте.

Раніше Тоттенгем узгодив трансфер Маліновського.

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