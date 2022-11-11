Конте обговорить з Тоттенгемом зимові трансфери

Наставник Тоттенгема Антоніо Конте під час паузи на ЧС-2022 має намір обговорити з керівництвом клубу трансферну ситуацію та можливість посилення команди взимку.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Поки що ми не обговорювали з клубом трансфери. Але зараз буде час це зробити, а також оцінити першу частину сезону. Побачимо, що нам вдасться зробити на трансферному ринку.

У нас є проблеми з травмованими, є проблеми, коли нам потрібно грати кожні три дні. Потрібно зробити так, щоб такий графік не був проблемним для команди", — сказав Конте.