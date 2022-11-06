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Арсенал із Зінченком здолав Челсі, МЮ поступився Астон Віллі: результати матчів 15 туру АПЛ

Сьогодні 17:55 554 0
Зінченко провів на полі 78 хвилин
Арсенал із Зінченком здолав Челсі, МЮ поступився Астон Віллі: результати матчів 15 туру АПЛ
#Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Тоттенгем, #Челсі, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

У 15-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 4 матчі.

Арсенал Олександра Зінченка на виїзді переміг Челсі. Українець вийшов у старті і провів на полі 78 хвилин.

Чемпіонат Англії - АПЛ
15 тур, 6 листопада

Челсі - Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 63 Габріел

Астон Вілла - Манчестер Юнайтед 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Бейлі, 2:0 - 11 Дінь, 2:1 - 45 автогол Ремзі, 3:1 - 49 Ремзі

Вест Гем - Крістал Пелес 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Бенрахма, 1:1 - 41 Заха, 1:2 - 90+4 автогол Кресвелл

Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Альмірон, 0:2 - 58 Вуд, 0:3 - 62 Віллок, 1:3 - 89 Перро, 1:4 - 90+1 Гімараес

Сьогодні, 6 листопада, в АПЛ відбудеться ще 1 матч:

18:30. Тоттенгем - Ліверпуль

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