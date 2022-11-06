Лаціо переграло Рому в римському дербі: Результати матчів Серії А

Результати матчів 13 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 листопада, у 13-у турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

13 тур, 6 листопада

Болонья - Торіно 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Лукич, 1:1 - 64 Орсоліні, 2:1 - 73 Пош

Монца - Верона 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Аугусто, 2:0 - 90 Кольпані

Сампдорія - Фіорентина 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Бонавентура, 0:2 - 58 Міленкович

Рома - Лаціо 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 29 Андерсон

Сьогодні, 6 листопада, в італійській Серії А відбудеться ще 1 матч:

21:45. Ювентус - Інтер