Україна втратила місце в топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 6 туру групового раунду єврокубків Україна опустилася на 16 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Українські клуби в заключний ігровий день не здобули жодного очка - поразки Шахтаря (в Лізі чемпіонів від Лейпцига), Динамо (в Лізі Європи від Фенербахче) та Дніпра-1 (в Лізі конференцій від АЗ Алкмара). Надалі в цьому сезоні нашу скарбничку зможуть поповнювати лише 2 клуби, позаяк Динамо вилетіло з єврокубків, посівши 4 місце у своїй групі.

Привертає увагу сильний спурт Туреччини, яка нещодавно посідала 16 місце, а нині піднялася на 12. Загалом же між командами, які посідають місця від 12 до 16 - різниця менша 1 бала.

Найбільший коефіцієнт сезону 2022/23 в Англії - 16,571.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Заг. К-сть

клубів 1 Англія 22,642 18,571 24,357 21,000 16,571 103,141 7/7 2 Іспанія 19,571 18,928 19,500 18,428 12,428 88,855 6/7 3 Німеччина

15,214 18,714 15,214 16,214 13,750 79,106 7/8 4 Італія 12,642 14,928 16,285 15,714 11,928 71,497 7/7 5 Франція 10,583 11,666 7,916 18,416 10,916 59,497 5/6 6 Нідерланди

8,600 9,400 9,200 19,200 10,300 56,700 4/5 7 Португалія 10,900 10,300 9,600 12,916 10,000 53,716 4/6 8 Бельгія

7,800 7,600 6,000 6,600 10,600 38,600 4/5 9 Шотландія 6,750 9,750 8,500 7,900 3,500 36,400 0/5 10 Австрія

6,200 5,800 6,700 10,400 4,500 33,600 1/5 11

Сербія

6,000 6,000 5,500 9,500 4,875 31,875 1/4 12 Туреччина 5,500 5,000 3,100 6,700 10,800 31,100 4/5 13 Швейцарія 3,900 6,403 5,125 7,750 6,000 29,175 1/4 14 Чехія

6,500

2,500

6,600

6,700

6,750 29,050 0/4 15 Норвегія

5,375 7,500 6,500 7,625 5,500 28,750 1/4 16 Україна 5,600 7,200 6,800 4,200 4,700 28,500 2/5

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;

перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;

нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;

нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;

бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;

бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;

перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;

друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;

перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;

друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;

вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;

вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

Результати серій пенальті не впливають на підрахунок. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:

три очки за перемогу (в основний та додатковий час);

два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);

одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.