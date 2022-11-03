Динамо - Фенербахче 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

5' Салай пробивав головою після подачі Гюлера. Трохи вище воріт пролетів м'яч.

4' Вівчарекно завалив Самюела. Стандартне положення для гостей.

3' Шепелєв боровся у центрі поля і заробив штрафний удар.

2' Буяльський отримав м'яч у штрафному майданчику і зміг заробити кутовий.

1' Матч розпочався!

Лунає Гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Ванат, Циганков, Буяльський, Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Сирота, Кендзьора, Кравченко, Караваєв, Андрієвський, Кабаєв, Перріс, Гармаш, Діалло

Фенербахче: Байиндир, Осайі-Самюел, Салай, Азіз, Кадиоглу, Гюлер, Арао, Крешпу, Лінкольн, Валенсія, Батшуаї

Запасні: Четін, Акьюз, Аліоскі, Педро, Кахведжи, Зайц, Коджатюрк, Юксек, Демір, Мор, Кінг

Київське Динамо зіграє проти турецького Фенербахче в шостому турі групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 3 листопада, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.