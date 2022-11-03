Динамо - Фенербахче 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
5' Салай пробивав головою після подачі Гюлера. Трохи вище воріт пролетів м'яч.
4' Вівчарекно завалив Самюела. Стандартне положення для гостей.
3' Шепелєв боровся у центрі поля і заробив штрафний удар.
2' Буяльський отримав м'яч у штрафному майданчику і зміг заробити кутовий.
1' Матч розпочався!
Лунає Гімн Ліги Європи!
Команди виходять на поле!
Стартові склади команд:
Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Ванат, Циганков, Буяльський, Бєсєдін
Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Сирота, Кендзьора, Кравченко, Караваєв, Андрієвський, Кабаєв, Перріс, Гармаш, Діалло
Фенербахче: Байиндир, Осайі-Самюел, Салай, Азіз, Кадиоглу, Гюлер, Арао, Крешпу, Лінкольн, Валенсія, Батшуаї
Запасні: Четін, Акьюз, Аліоскі, Педро, Кахведжи, Зайц, Коджатюрк, Юксек, Демір, Мор, Кінг
Київське Динамо зіграє проти турецького Фенербахче в шостому турі групового етапу Ліги Європи.
Поєдинок відбудеться у четвер, 3 листопада, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.