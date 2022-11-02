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Реал знищив Селтік: Результати 6 туру Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:49 312 0
Результати 6 туру Ліги чемпіонів
Реал знищив Селтік: Результати 6 туру Ліги чемпіонів
#Реал Мадрид, #Селтік, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Реал вдома обіграв Селтік у шостому турі Ліги чемпіонів.

Матч завершився з рахунком 5:1 на користь іспанського клубу.

Ліга чемпіонів 2022/23
6 тур, Група F
2 листопада

Реал - Селтік 5:1 (2:0)

 Голи: 1:0 - 6 Модрич (пен), 2:0 - 21 Родріго (пен), 3:0 - 51 Асенсіо, 4:0 - 61 Вінісіус, 5:0 - 71 Вальверде, 5:1 - 84 Жота

22:00 Коппенгаген - Боруссія Д

22:00 Маккабі Хайфа - Бенфіка

22:00 Манчестер Сіті - Севілья

22:00 Мілан - Зальцбург

22:00 Челсі - Динамо Загреб

22:00 Ювентус - ПСЖ

Раніше Лейпциг розгромив Шахтар.

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