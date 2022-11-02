Реал знищив Селтік: Результати 6 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Реал вдома обіграв Селтік у шостому турі Ліги чемпіонів.
Матч завершився з рахунком 5:1 на користь іспанського клубу.
Ліга чемпіонів 2022/23
6 тур, Група F
2 листопада
Реал - Селтік 5:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Модрич (пен), 2:0 - 21 Родріго (пен), 3:0 - 51 Асенсіо, 4:0 - 61 Вінісіус, 5:0 - 71 Вальверде, 5:1 - 84 Жота
22:00 Коппенгаген - Боруссія Д
22:00 Маккабі Хайфа - Бенфіка
22:00 Манчестер Сіті - Севілья
22:00 Мілан - Зальцбург
22:00 Челсі - Динамо Загреб
22:00 Ювентус - ПСЖ
Раніше Лейпциг розгромив Шахтар.