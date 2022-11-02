Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
|Ліга Європи-2022/23, груповий етап
|Група В, 6-й тур
|3 листопада 2022 року, 22:00
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Динамо (Київ, Україна) - Фенербахче (Стамбул, Туреччина)
|Стадіон МКС Краковія (Краків, Польща)
|Головний арбітр - Дуйє Струкан (Хорватія)
3 листоада київське Динамо матчем проти турецького Фенербахче завершить свій виступ у Лізі Європи-2022/23. Матч 6-го туру групи В відбудеться на стадіоні МКС Краковія о 22:00 за київським часом. Обслуговуватиме гру хорватська бригада арбітрів на чолі з Дуйє Струканом.
Динамо
Підопічні Мірчі Луческу вже втратили будь-які шанси не лише на продовження змагань у Лізі Європи, а й навіть на вихід до Ліги конференцій - Динамо точно посяде останнє (четверте) місце у групі. Кияни досі набрали лише один бал: у минулому турі була здобута вольова нічия на полі АЕКа (3:3).
У чемпіонаті України динамівці минулих вихідних здобули першу перемогу після двоматчевої безвиграшної серії - на Арені Львів здолали Кривбас (3:1). В поєдинку з Фенербахче українській команді не зможуть допомогти Денис Бойко, Владислав Дубінчак, Владислав Супряга та Микола Шапаренко. Натомість до тренувань із командою повернувся основний голкіпер Георгій Бущан.
Фенербахче
Команда Жорже Жезуша в заключному турі заочно змагатиметься з Ренном за перше місце у квартеті, яке дасть перевагу у плей-оф - старт буде аж із 1/8 фіналу, а не з 1/16. Наразі обидва клуби мають по 11 очок. У чемпіонаті ж Туреччини Фенербахче набрав вражаючої ходи: за 11 турів стамбульці програли лише один раз та очолюють турнірну таблицю.
У матчі з Динамо туркам не зможуть допомогти Луан Перес, Назім Сангаре та Мерт Хакан Яндаш.
Історія зустрічей
Наприкінці липня 2022 року Динамо здолало турецький клуб у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Після нульової нічиєї на тимчасовій домашній арені у Лодзі динамівці перемогли у Стамбулі. Проте Фенербахче взяв реванш у киян на тому ж стадіоні вже у вересні (2:1). Те протистояння, як і літнє, запам'яталося ганебною поведінкою фанів господарів.
До цього Динамо вибивало Фенербахче у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2006/07 (3:1 удома, 2:2 у гостях), а в сезоні-2008/09 взяло чотири очки у двох матчах групового етапу (0:0 у гостях, 1:0 вдома).
Зв'язки між командами та інше
В сезоні-2016/17 Олександр Караваєв нетривалий час провів в оренді у Фенербахче, зігравши лише у трьох матчах чемпіонату Туреччини.
У Динамо є три інші гравці з досвідом виступів у чемпіонаті Туреччини: Владислав Кулач (Ескішехірспор, 2015/16), Денис Бойко (Бешикташ, 2015/16) та Денис Гармаш (Різеспор, 2020).
Егзіян Аліоскі з Фенербахче забив Георгію Бущану з добивання після пенальті у його виконанні в матчі ЄВРО-2020 між командами Північної Македонії та України. Українці перемогли тоді 2:1 у Бухаресті, де за них зіграв ряд інших динамівців: Караваєв, Ілля Забарний, Микола Шапаренко, а також Артем Бесєдін, Віктор Циганков та Сергій Сидорчук, які вийшли на заміну.
Тренер Динамо Мірча Луческу - дуже відома постать у турецькому футболі. Він очолював стамбульські Галатасарай (2000-2002) та Бешикташ (2002-2004). З Галатасараєм він виграв Суперкубок УЄФА 2000 року, а у чемпіонаті Туреччини перемагав з обома командами. Крім того, з серпня 2017 року до лютого 2019-го Луческу керував збірною Туреччини, в рядах якої в той період дебютували такі нинішні гравці Фенербахче, як Ірфан Кахведжі, Сердар Азіз та Емре Мор.
Статистика Луческу у матчах проти Фенербахче у чемпіонаті Туреччини: В3 Н2 П3. Румунський фахівець разом із Галатасараєм поступився Фенербахче у драматичному півфіналі Кубка Туреччини-2000/01 - 2:3 за пенальті після нічиєї 4:4.
Луческу очолював Шахтар, коли той вибив Фенербахче у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів-2015/16 (0:0 у гостях, 3:0 удома).
Жорже Жезуш привів Бенфіку до домашньої перемоги 2:0 над Динамо Луческу в шостому турі минулої Ліги чемпіонів, що забезпечило португальському клубу місце в 1/8 фіналу. Зустріч першого туру між цими командами у Києві завершилась без голів.
Пряма мова
Мірча Луческу (головний тренер Динамо):
Жорже Жезуш (головний тренер Фенербахче):
Орієнтовні склади
Динамо: Бущан, Караваєв, Попов, Забарний, Тимчик, Сидорчук, Перріс, Гармаш, Буяльський, Циганков, Ванат.
Фенербахче: Баїндір, Салай, Густаво Енріке, Сердар, Лінкольн, Аран, Креспу, Осаї-Семюел, Валенсія, Жоао Педро, Кахведжі.
Ставки букмекерів
Перемога Динамо - 4,0, Фенербахче- 1,9, нічия - 3,85.
Прогноз Чемпіона
Перемога Фенербахче - 2:1.