Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу Баєр вдома зіграв внічию з Брюгге, а Порту переміг Атлетіко.

Українець Едуард Соболь вийшов з перших хвилин матчу з Баєром і був замінений на 79-ій хвилині. Роман Яремчук вийшов на заміну на 87-ій хвилині зустрічі.

Як наслідок Атлетіко вилетів з єврокубків, Баєр потрапив до Ліги Європи, а Порту і Брюгге зіграє у плей-оф Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2022/23

Груповий етап

6 тур, 1 листопада

Баєр (Німеччина) - Брюгге (Бельгія) 0:0

Порту (Португалія) - Атлетіко (Іспанія) 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Таремі, 2:0 - 24 Еустакіо, 2:1 - 90+5 Савич

Сьогодні, 1 листопада, у Лізі чемпіонів відбудеться ще 6 матчів:

22:00. Баварія (Німеччина) - Інтер (Італія)

22:00. Вікторія (Чехія) - Барселона (Іспанія)

22:00. Ліверпуль (Англія) - Наполі (Італія)

22:00. Марсель (Франція) - Тоттенгем (Англія)

22:00. Рейнджерс (Шотландія) - Аякс (Нідерланди)

22:00. Спортінг (Португалія) - Айнтрахт (Німеччина)