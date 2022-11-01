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Брюгге зіграв внічию з Баєром, Порту переміг Атлетіко: результати матчів Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:42 181 0
Брюгге зіграв внічию з Баєром, Порту переміг Атлетіко: результати матчів Ліги чемпіонів
#Аякс, #Баварія, #Баєр, #Брюгге, #Вікторія, #Інтер, #Ліверпуль, #Спортінг

Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу Баєр вдома зіграв внічию з Брюгге, а Порту переміг Атлетіко.

Українець Едуард Соболь вийшов з перших хвилин матчу з Баєром і був замінений на 79-ій хвилині. Роман Яремчук вийшов на заміну на 87-ій хвилині зустрічі.

Як наслідок Атлетіко вилетів з єврокубків, Баєр потрапив до Ліги Європи, а Порту і Брюгге зіграє у плей-оф Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2022/23
Груповий етап
6 тур, 1 листопада

Баєр (Німеччина) - Брюгге (Бельгія) 0:0 

Порту (Португалія) - Атлетіко (Іспанія) 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Таремі, 2:0 - 24 Еустакіо, 2:1 - 90+5 Савич

Сьогодні, 1 листопада, у Лізі чемпіонів відбудеться ще 6 матчів:

22:00. Баварія (Німеччина) - Інтер (Італія)

22:00. Вікторія (Чехія) - Барселона (Іспанія)

22:00. Ліверпуль (Англія) - Наполі (Італія)

22:00. Марсель (Франція) - Тоттенгем (Англія)

22:00. Рейнджерс (Шотландія) - Аякс (Нідерланди)

22:00. Спортінг (Португалія) - Айнтрахт (Німеччина) 

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