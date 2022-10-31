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Ф'юрі про бій з Усиком: Навіщо мені чекати на іноземного безхатька з України?

Сьогодні 20:35 359 0
Ф'юрі про бій з Усиком: Навіщо мені чекати на іноземного безхатька з України?

Джерело - True Geordie.

Чемпіон світу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не захотів чекати на бій з володарем титулів WBO, WBA та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це британець розповів порталу True Geordie.

"Коли я влаштовував свій камбек, я запропонував бій Олександру Усику. Він сказав, що хоче корону WBC, яку тримають цигани. Я думаю, ви всі бачили це відео. Я сказав, що якщо він її хоче, то нехай прийде та візьме. Я не можу назвати цю суму на камеру, але йому запропонували багато грошей, щоб він побився 3 грудня".

"Але він сказав, що йому потрібен шестимісячний тренувальний табір, зморозив якусь дурницю. Тож Усик відхилив пропозицію. Це моя кар'єра. Навіщо мені чекати на когось іншого, іноземного безхатька з України?"

"Це буде на моїх умовах, я не танцюю під чужу дудку. Час прийде, і якщо він вийде проти мене, то вийде. Але якщо тобі пропонують бій, і твоє становище дозволяє на нього погодитись, то треба це робити. Річ у тому, що якщо ти не погодишся, то ця пташка полетить, і ти втратиш цю можливість", - сказав Ф’юрі.

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