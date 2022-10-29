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Нива розгромила Прикарпаття: результати матчів 10 туру Першої ліги

Сьогодні 13:58 65 0
Нива розгромила Прикарпаття: результати матчів 10 туру Першої ліги
#Нива Тернопіль, #Прикарпаття

Джерело - Чемпіон.

У 10-му турі української Першої ліги тернопільська Нива вдома впевнено перемогла Прикарпаття.

Чемпіонат України - Перша ліга
10 тур, 29 жовтня
Група А

Нива (Тернопіль) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Демчук, 2:0 - 27 Зінь, 3:0 - 82 Бей, 4:0 - 85 Сухоручко (пен)

Сьогодні, 29 жовтня, у Першій лізі буде зіграно три матчі:

13:00. Металург (Запоріжжя) - СК Полтава

13:30. ФСК Маріуполь - Полісся (Житомир)

14:00. Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Скорук (Томаківка)

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