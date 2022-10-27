Вадуц програв АЗ, Фіорентина перемогла Башакшехір: результати матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У 5-му турі Ліги конференцій 2022/23 з футболу відбулося 6 матчів.

Ліга конференцій 2022/23

Груповий етап

5 тур, 27 жовтня

Андерлехт (Бельгія) - Стяуа (Румунія) 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Версхарен, 1:1 - 60 Компаньйо, 2:1 - 75 Вертонген, 2:2 - 82 Дава

Аустрія (Австрія) - Лех (Польща) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Ісхак, 1:1 - 70 Келеш

Вадуц (Ліхтенштейн) - АЗ (Нідерланди) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Керкез, 0:2 - 75 Вредероде, 1:2 - 77 Гаслер

Вільярреал (Іспанія) - Хапоель (Беер-Шева, Ізраїль) 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Хемед, 1:1 - 57 Чуквуезе, 2:1 - 70 Груневелд, 2:2 - 79 Єхезкел

Ніцца (Франція) - Партизан (Сербія) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Пеле, 1:1 - 74 Гомез, 2:1 - 77 Леміна

Фіорентина (Італія) - Башакшехір (Туреччина) 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Алексич, 1:1 - 26 Йович, 2:1 - 62 Йович

Сьогодні, 27 жовтня, у Лізі Європи відбудеться ще 9 матчів:

22:00. Базель (Швейцарія) - Жальгіріс (Литва)

22:00. Баллкані (Косово) - Славія (Чехія)

22:00. Вест Гем (Англія) - Сількеборг (Данія)

22:00. СК Дніпро-1 (Україна) - Аполлон (Кіпр)

22:00. Молде (Норвегія) - Юргорден (Швеція)

22:00. Сівасспор (Туреччина) - ЧФР Клуж (Румунія)

22:00. Слован (Словаччина) - Пюнік (Вірменія)

22:00. Хартс (Шотландія) - РФС (Латвія)

22:00. Шемрок Роверс (Ірландія) - Гент (Бельгія)

Матч Словацко (Чехія) - Кельн (Німеччина) було зупинено на 8-ій хвилині через несприятливу погоду і буде дограно 28 жовтня (початок о 13:00).