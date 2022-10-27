АЕК Ларнака - Динамо 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Перший тайм завершено! Нічия після 45 хвилин поєдинку.

45' Одну хвилину додав арбітр до основного часу.

45' ГОООООООЛ! Динамо зрівнює рахунок! Буяльський скинув на Ваната, той розвіернувся і пробив у ближній кут воріт.

43' Після розіграшу Забарний з льоту пробивав - повз ворота.

42' Ванат увірвався у штрафний майданчик, але до удару справа не дійшла - кутовий.

40' Альтман йшов у боротьбу з Шепелєвим і зазнав ушкодження. Медики на полі надають допомогу хавбеку.

39' Альтман не зміг у стрибку прострілити. Удар від воріт для Динамо.

37' Фараж отримав м'яч у штрафному майданчику Динамо, але завозився і віддав снаряд Ванату.

35' Шепелєв у центрі поля сфолив проти Густаво. Жовта каркта хавбеку Динамо.

34' Сидорчук наважився на дальній удар. Трохи вище воріт пролетів ігровий снаряд.

33' Тимчик втікав по флангу, Дьюрчо був змушений порушувати правила.

32' Понс пробивав за дальньої дистанції. Заслабким вийшов цей постріл - м'яч у Нещерета.

30' Зі штрафного пробивав Енглезе - м'яч влучив у стійку.

28' Чергове закидання на Ваната пішло і знову Владислав опинився в положені "поза грою".

26' Гол! АЕК відкриває рахунок у матчі! Альтман класно ножицями забив після подачі з правого флангу.

25' Циганков виконував подачу з правого флангу. Передача вийшла засильною - м'яч вишойв за межі поля.

23' Енглезе пробивав з-за меж штрафного майданчику. Нещерет забирає м'яч у руки.

21' Кабаєв виконував забігання за спину захиснику, але забіг у офсайд.

19' Шепелєв грубо зіграв проти Понс. Черговий штрафний у центрі поля.

17' АЕК намагався штрафний виконати, але арбітр зафіксував фол в атаці.

15' Росалес прострілював з правого флангу - м'яч прийшов у руки Нещерету.

14' Ванат забив гол після пасу Буяльського, проте боковий суддя підняв прапорець.

12' Томович грубо зіграв проти Буяльського в центрі поля. Штрафний для киян.

11' Закидання на Вівчаренко пішло - голкіпер вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

9' Ванат боровся за м'яч із захисником і порушив правила.

8' Команди по черзі контролюють м'яч без активного просування вперед.

6' Намагався з гострого кута пробити Дьюрчо - вище воріт пішов м'яч.

5' Вівчаренко збив Фараж на фланзі. Небезпечний штрафний для господарів.

4' Тимчик забігав по флангу після чого послідував простріл на Буяльського. Віталій у дотик пробивав, але голкіпер парирував цей удар.

2' АЕК намагався атакувати правим флангом, але подача пішла в руки Нещерету.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд!

АЕК: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Енглезу, Понс, Ледес, Фараж, Альтман, Дьюрчо, Лопеш

Динамо: Нещерет, Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Київське Динамо зіграє проти кіпрського АЕКа у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 15 вересня, на стадіоні МКС Краковія у Кракові. Початок о 22:00 за київським часом.