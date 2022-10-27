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Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

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Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

6 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.

Терміни цьогорічного групового раунду скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Наполі* 5 5 0 0 20-4 15
2  Ліверпуль* 5 4 0 1 15-6 12
3  Аякс 5 1 0 4 8-15 3
4  Рейнджерс 5 0 0 5 1-19 0

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Аякс - Рейнджерс 4:0
  • 22:00. Наполі - Ліверпуль 4:1

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Ліверпуль - Аякс 2:1
  • 22:00. Рейнджерс - Наполі 0:3

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Ліверпуль - Рейнджерс 2:0
  • 22:00. Аякс - Наполі 1:6

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Наполі - Аякс 4:2
  • 22:00. Рейнджерс - Ліверпуль 1:7

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Наполі - Рейнджерс 3:0
  • 22:00. Аякс - Ліверпуль 0:3

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Ліверпуль - Наполі
  • 22:00. Рейнджерс - Аякс

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Брюгге* 5 3 1 1 7-4 10
2  Порту* 5 3 0 2 10-6 9
3  Атлетіко 5 1 3 2 4-7 5
4  Баєр 5 1 1 3 4-8 4

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Атлетіко - Порту 2:1
  • 22:00. Брюгге - Баєр 1:0

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Порту - Брюгге 0:4
  • 22:00. Баєр - Атлетіко 2:0

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Порту - Баєр 2:0
  • 22:00. Брюгге - Атлетіко 2:0

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Брюгге 0:0
  • 22:00. Баєр - Порту 3:0

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Брюгге - Порту 0:4
  • 22:00. Атлетіко - Баєр 2:2

6-й тур, 1 листопада

  • 19:45. Порту - Атлетіко
  • 19:45. Баєр - Брюгге

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Баварія* 5 5 0 0 16-2 15
2  Інтер* 5 3 1 1 10-5 10
3  Барселона 5 1 1 3 8-10 4
4  Вікторія 5 0 0 5 3-20 0

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Барселона - Вікторія 5:1
  • 22:00. Інтер - Баварія 0:2

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Вікторія - Інтер 0:2
  • 22:00. Баварія - Барселона 2:0

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Баварія - Вікторія 5:0
  • 22:00. Інтер - Барселона 1:0

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Барселона - Інтер 3:3
  • 22:00. Вікторія - Баварія 2:4

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Інтер - Вікторія 4:0
  • 22:00. Барселона - Баварія 0:3

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Баварія - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Барселона

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Тоттенгем 5 2 2 1 6-5 8
2  Спортінг 5 2 1 2 7-7 7
3  Айнтрахт 5 2 1 2 5-7 7
4  Марсель 5 2 0 3 7-6 6

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Айнтрахт - Спортінг 0:3
  • 22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель 2:0

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Спортінг - Тоттенгем 2:0
  • 22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт 0:1

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Олімпік Марсель - Спортінг 4:1
  • 22:00. Айнтрахт - Тоттенгем 0:0

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Айнтрахт 3:2
  • 22:00. Спортінг - Олімпік Марсель 0:2

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Спортінг 1:1
  • 22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель 2:1

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Спортінг - Айнтрахт
  • 22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Челсі* 5 3 1 1 8-3 10
2  Мілан 5 2 1 2 8-7 7
3  Зальцбург 5 1 3 1 5-5 6
4  Динамо З 5 1 1 3 3-9 4

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Динамо Загреб - Челсі 1:0
  • 22:00. Зальцбург - Мілан 1:1

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Мілан - Динамо З. 3:1
  • 22:00. Челсі - Зальцбург 1:1

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Динамо З. 1:0
  • 22:00. Челсі - Мілан 3:0

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Динамо З. - Зальцбург 1:1
  • 22:00. Мілан - Челсі 0:2

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Челсі 1:2
  • 22:00. Динамо З. - Мілан 1:4

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Челсі - Динамо З.
  • 22:00. Мілан - Зальцбург

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Реал* 5 3 1 1 10-5 10
2  РБ Лейпциг 5 3 0 2 9-9 9
3  Шахтар 5 1 3 1 8-6 6
4  Селтік 5 0 2 3 3-10 2

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. Селтік - Реал 0:3
  • 22:00. РБ Лейпциг - Шахтар 1:4

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Шахтар - Селтік 1:1
  • 22:00. Реал - РБ Лейпциг 2:0

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. РБ Лейпциг - Селтік 3:1
  • 22:00. Реал - Шахтар 2:1

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Шахтар - Реал 1:1
  • 22:00. Селтік - РБ Лейпциг 0:2

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Селтік - Шахтар 1:1
  • 22:00. РБ Лейпциг - Реал 3:2

6-й тур, 2 листопада

  • 19:45. Реал - Селтік
  • 19:45. Шахтар - РБ Лейпциг

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті* 5 3 2 0 11-1 11
2  Боруссія Д* 5 2 2 1 9-4 8
3  Севілья 5 1 2 2 5-9 5
4  Копенгаген 5 0 2 3 0-11 2

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген 3:0
  • 22:00. Севілья - Манчестер Сіті 0:4

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Боруссія Д. 2:1
  • 22:00. Копенгаген - Севілья 0:0

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген 5:0
  • 22:00. Севілья - Боруссія Д. 1:4

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Копенгаген - Манчестер Сіті 0:0
  • 22:00. Боруссія Д. - Севілья 1:1

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Севілья - Копенгаген 3:0
  • 22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті 0:0

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Манчестер Сіті - Севілья
  • 22:00. Копенгаген - Боруссія Д.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  ПСЖ* 5 3 2 0 14-6 11
2  Бенфіка* 5 3 2 0 10-6 11
3  Ювентус 5 1 0 4 8-11 3
4  Маккабі Х 5 1 0 4 6-15 3

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. ПСЖ - Ювентус 2:1
  • 22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Ювентус - Бенфіка 1:2
  • 22:00. Маккабі Х. - ПСЖ 1:3

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Ювентус - Маккабі Х. 3:1
  • 22:00. Бенфіка - ПСЖ 1:1

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус 2:0
  • 22:00. ПСЖ - Бенфіка 1:1

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Маккабі Х. 7:2
  • 22:00. Бенфіка - Бенфіка 4:3

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Ювентус - ПСЖ
  • 22:00. Маккабі х. - Бенфіка

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

1/8 фіналу

  • 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.

1/4 фіналу

  • 11/12 та 18/19 квітня

1/2 фіналу

  • 9/10 та 16/17 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.

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