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Порту розгромив Брюгге: Результати 5 туру Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:36 133 0
Результати 5 туру Ліги чемпіонів
Порту розгромив Брюгге: Результати 5 туру Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 5 туру Ліги Чемпіонів.

Український нападник Брюгге Роман Яремчук матч проти Порту провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів 2022/23
5 тур, 26  жовтня 

Брюгге - Порту 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Таремі, 0:2 - 57 Еванільсон, 0:3 - 60 Еустакіо, 0:4 - 70 Таремі

Інтер - Вікторія Пльзень 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 35 Мхітарян, 2:0 - 42 Джеко, 3:0 - 66 Джеко, 4:0 - 87 Лукаку

22:00 Айнтрахт Франкфурт - Марсель

22:00 Атлетіко - Баєр

22:00 Аякс - Ліверпуль

22:00 Барселона - Баварія

22:00 Наполі - Рейнджерс

22:00 Тоттенгем - Спортінг

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