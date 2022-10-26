Порту розгромив Брюгге: Результати 5 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 5 туру Ліги Чемпіонів.
Український нападник Брюгге Роман Яремчук матч проти Порту провів на лаві запасних.
Ліга чемпіонів 2022/23
5 тур, 26 жовтня
Брюгге - Порту 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Таремі, 0:2 - 57 Еванільсон, 0:3 - 60 Еустакіо, 0:4 - 70 Таремі
Інтер - Вікторія Пльзень 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 35 Мхітарян, 2:0 - 42 Джеко, 3:0 - 66 Джеко, 4:0 - 87 Лукаку
22:00 Айнтрахт Франкфурт - Марсель
22:00 Атлетіко - Баєр
22:00 Аякс - Ліверпуль
22:00 Барселона - Баварія
22:00 Наполі - Рейнджерс
22:00 Тоттенгем - Спортінг