АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Матч відбудеться 27 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи-2022/23, груповий етап Група В, 5-й тур 27 жовтня 2022 року, 19:45 АЕК (Ларнака, Кіпр) - Динамо (Київ, Україна) Стадіон AEK Arena (Кіпр) Головний арбітр - Джон Бітон (Шотландія)

27 жовтня київське Динамо у 5-му турі Ліги Європи-2022/23 зіграє з кіпріотською командою АЕК Ларнака. Матч відбудеться на стадіоні AEK Arena у Ларнаці. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

АЕК Ларнака

Цей євросезон АЕК розпочав з другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, де команда Хосе Луїса Ольтри поступилася в серії 11-метрових Мітьюлланду (3:4) після двох нічиїх з рахунком 1:1. Зате потім кіпріоти пройшли два відбіркові раунди в Лізі Європи, вибивши Партизан (2:1 вдома, 2:2 в гостях) і Дніпро-1. АЕК вийшов у груповий етап турніру, де раніше грав у сезонах 2011/12 та 2018/19. У кожному з них команда здобувала лише одну перемогу у шести турах і сходила з дистанції.

Клуб з Ларнаки програв лише один із останніх восьми єврокубкових матчів на виїзді (В4 Н3). Це було у поєдинку з Гентом (0:3) у третьому відбірному раунді Ліги Європи-2019/20. Статистика виїзних матчів АЕКу на груповому етапі Ліги Європи: В1 Н2 П3.

У групі Ліги Європи АЕК Ларнака у другому турі переграв Динамо з рахунком 1:0. Інші три матчі команда з Кіпру програла. Після 4-го туру АЕК посідає третє місце.

Динамо

У Лізі Європи після 4-х турів Динамо у турнірній таблиці групи В йде останнім без очок. АЕК з 3-ма пунктами - третій. Результати гри безпосередньо впливатиме на можливість біло-синіх продовжити євровесну у Лізі конференцій.

В УПЛ у київської команди те ж погано йдуть справи - у семи матчах набрала 10 очок і посідає 8-е місце. В останньому матчі Динамо зіграло внічию з полтавською Ворсклою (1:1).

Історія зустрічей

Динамівці вдруге зіграють із суперником із Кіпру - у другому турі кияни поступилися з рахунком 0:1. АЕК раніше зустрічався з українськими клубами. Це було зовсім недавно - у раунді плей-оф кваліфікації поточної Ліги Європи, коли кіпріоти обіграли Дніпро-1 у Кошиці (2:1), а потім перемогли вдома з рахунком 3:0.

Зв'язки між командами та інше

Нападник АЕКа Бруну Гама грав із 2013 по 2016 рік за українське Дніпро разом із нинішнім воротарем Динамо Денисом Бойком. Португалець забив 12 голів у 97 матчах та допоміг Дніпру дійти до фіналу Ліги Європи-2014/15. У трьох матчах проти Динамо він досяг лише однієї нічиєї при двох поразках.

У сезоні 2016/17 Бойко також грав у Малазі разом із венесуельським захисником АЕКа Роберто Росалесом.

Тренер Динамо Мірча Луческу забив перший зі своїх дев'яти голів за збірну Румунії у Нікосії у відбірному матчі ЧЄ-1966 проти Кіпру, який у підсумку був битий 5:1.

Будучи тренером Шахтаря, Луческу зустрічався з кіпрським АПОЕЛом на груповому етапі Ліги чемпіонів-2011/12. Незважаючи на нічию 1:1 вдома та перемогу 2:0 на виїзді, Шахтар посів у групі останнє місце, а АПОЕЛ - перше.

Пряма мова

Хосе Луїс Ольтра (головний тренер АЕКа): У нас є історичний шанс вийти з групи. Хочу попросити вболівальників підтримувати нас із самого початку. Нам протистоїть дуже хороша команда, яка додала в порівнянні з минулою нашою зустріччю. Гравці Динамо в хорошій формі, у них грамотний тренер. Але я хочу бачити від своєї команди сміливої та ідеальної гри. Ми маємо виглядати найкращим чином. Я вірю в команду та наших уболівальників. Ми не гратимемо на нічию, хоча нас влаштовує такий результат. У першому матчі (1:0) ми продемонстрували конкурентоспроможну гру. Ми добре попрацювали в обороні, не давали противнику простору, але не утримували м’яч та не догравали атаки. Ми маємо грати агресивніше. Правильний шлях - це гра, яку ми показали в Польщі, і деякі речі можна покращити. Мірча Луческу (головний тренер Динамо): Ми багато подорожуємо, у нас немає змоги нормально тренуватися, ми не проводимо матчі вдома, зі своїми глядачами. Все це дуже непросто. Але у нас черговий поєдинок, і я сподіваюся, мої гравці виглядатимуть добре.

Орієнтовні склади

АЕК Ларнака: Пірич, Томович, Трічковскі, Росалес, Олатунджі, Мілічевич, Густаво, Гарсія, Альтман, Фараж, Оєр

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Сирота, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Лонвейк, Буяльський, Кабаєв, Гармаш, Циганков

Ставки букмекерів

Перемога Динамо - 2,33, АЕК Ларнака - 3,20. Нічия - 3,35.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо - 2:1.