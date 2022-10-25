Челсі здолав Зальцбург, Севілья розгромила Копенгаген: результати матчів Ліги Чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 жовтня, у 5 турі Ліги чемпіонів відбулося 2 матчі.
Ліга чемпіонів УЄФА
5 тур, 25 жовтня
Зальцбург - Челсі 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 Ковачич, 1:1 - 49 Адаму, 1:2 - 64 Гаверц
Севілья - Копенгаген 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 61 Ен Несірі, 2:0 - 88 Іско, 3:0 - 90+2 Монтельє
Сьогодні в ЛЧ відбудеться ще 6 матчів:
22:00 Бенфіка - Ювентус
22:00 Боруссія Дортмунд - Манчестер Сіті
22:00 Динамо Загреб - Мілан
22:00 ПСЖ - Маккабі Хайфа
22:00 РБ Лейпциг - Реал Мадрид
22:00 Селтік - Шахтар