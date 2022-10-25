Челсі здолав Зальцбург, Севілья розгромила Копенгаген: результати матчів Ліги Чемпіонів

Результати матчів 5-го туру Ліги Чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 жовтня, у 5 турі Ліги чемпіонів відбулося 2 матчі.

Ліга чемпіонів УЄФА

5 тур, 25 жовтня

Зальцбург - Челсі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Ковачич, 1:1 - 49 Адаму, 1:2 - 64 Гаверц

Севілья - Копенгаген 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Ен Несірі, 2:0 - 88 Іско, 3:0 - 90+2 Монтельє

Сьогодні в ЛЧ відбудеться ще 6 матчів:

22:00 Бенфіка - Ювентус

22:00 Боруссія Дортмунд - Манчестер Сіті

22:00 Динамо Загреб - Мілан

22:00 ПСЖ - Маккабі Хайфа

22:00 РБ Лейпциг - Реал Мадрид

22:00 Селтік - Шахтар