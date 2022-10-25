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Поворознюк: Інгулець не підтримає Козловського

Сьогодні 17:38 186 0
Президент Інгульця розповів про ініціативу Григорія Козловського
Поворознюк: Інгулець не підтримає Козловського
#Інгулець, #Олександр Поворознюк, #Рух, #Григорій Козловський

Джерело - Sport Arena.

Інгулець не підтримає коаліцію президента Руха Григорія Козловського проти УАФ.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

“А це революція? Те, що я побачив – це гав-гав-гав, а вкусити не можу. Конкретики ніякої, треба називати речі своїми іменами. А Козловський говорив загалом, ні про що. Я жодної конкретики не побачив. Потрібно факти давати, а потім уже про щось говорити. Я за справедливість, за чесний футбол, але нічого конкретного не було”.

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“Інгулець серед тих клубів, які не підтримуватимуть Козловського. У нас в Україні є Юлія Тимошенко в політиці, а є Григорій Козловський у футболі. Проблему шукати не треба, Гриша – це вже проблема. Усі дізнаються, за що збудувалася база Руху і хто в нього компаньйон із росії. Скоро все стане відомо.

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"Козловський збирає коаліцію проти УАФ. Але мене в ній немає, а за інших говорити не хочу. Він завжди робить коаліцію, згадайте Першу лігу. Тоді пропонував не дограти чемпіонат, тепер історія із пулом. Гриша скрізь хоче бути на керівних ролях, але насправді він просто миша. Він просто шавка у чужих руках”.

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“Я вихована нормальна людина, тому прізвища не називаю. Козловський - просто придурок, конкретний. Ті імена, які він називає - він за це дуже жорстко відповість. Я - порядна людина, знаю, що багато людей, у тому числі і я, дружили з Гришею. Але минає час і це гниль виливається назовні. І розумієш, що зробив велику помилку. Поки ніяких прізвищ я називати не буду”, - сказав Поворознюк.

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