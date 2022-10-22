Валенсія програла Мальорці: результати 11 туру Ла-Ліги

Результати матчів 11 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 жовтня, у межах 11 туру іспанської Ла-Ліги відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

11 тур, 22 жовтня

Райо Вальєкано - Кадіс 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 44 Палазон, 2:0 - 45+1 Рівера, 3:0 - 63 Лежон, 4:0 - 79 Перес, 4:1 - 82 автогол Балью, 5:1 - 89 Лежон

Вальядолід - Реал Сосьєдад 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 16 Леон

Валенсія - Мальорка 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Кавані (пен), 1:1 - 66 Мурікі (пен), 1:2 - 83 Канг Ін

Сьогодні відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00. Реал Мадрид - Севілья