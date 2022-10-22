Миколенко допоміг Евертону розгромити Крістал Пелес: результати 13 туру АПЛ

Результати матчів 13 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 13-у турі АПЛ відбулося 3 матчі.

Евертон розгромив Крістал Пелес. Віталій Миколенко відіграв увесь матч. Другий гол "іриски" забили з добивання після удару українця.

Чемпіонат Англії - АПЛ

13 тур, 22 жовтня

Ноттінгем - Ліверпуль 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 55 Авонії

Евертон - Крістал Пелес 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Калвер-Льюїн, 2:0 - 63 Гордон, 3:0 - 84 Макніл

Манчестер Сіті - Брайтон 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Голанд, 2:0 - 43 Голанд (пен), 2:1 - 53 Тросард, 3:1 - 75 Де Брейне

Сьогодні, 22 жовтня, вдібудеться ще 1 матч АПЛ:

19:30. Челсі - Манчестер Юнайтед