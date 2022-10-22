Головне
Шевченко отримав нагороду за надзвичайну кар’єру та відданість Україні
Вчора 19:53 747
Миколенко допоміг Евертону розгромити Крістал Пелес: результати 13 туру АПЛ
Сьогодні 18:54 561
Secret з українцем обіграли Thunder і гарантували бронзу The International 2022
Сьогодні 18:17 170
Олександрія переграла Львів у 9 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 160
Куліш виграв чемпіонат світу і завоював ліцензію на Олімпіаду-2024
Сьогодні 16:31 311
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 15:57 4042
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 15:42 540
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 13:49 3099
Селтік - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:29 290
Усик отримав спеціальний пояс від WBC
Сьогодні 11:14 356
Прямі трансляції

Миколенко допоміг Евертону розгромити Крістал Пелес: результати 13 туру АПЛ

Сьогодні 18:54 561 0
Результати матчів 13 туру АПЛ
Миколенко допоміг Евертону розгромити Крістал Пелес: результати 13 туру АПЛ
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Ліверпуль, #Віталій Миколенко, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

У 13-у турі АПЛ відбулося 3 матчі.

Евертон розгромив Крістал Пелес. Віталій Миколенко відіграв увесь матч. Другий гол "іриски" забили з добивання після удару українця.

Чемпіонат Англії - АПЛ
13 тур, 22 жовтня

Ноттінгем - Ліверпуль 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 55 Авонії

Евертон - Крістал Пелес 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Калвер-Льюїн, 2:0 - 63 Гордон, 3:0 - 84 Макніл

Манчестер Сіті - Брайтон 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 22 Голанд, 2:0 - 43 Голанд (пен), 2:1 - 53 Тросард, 3:1 - 75 Де Брейне

Сьогодні, 22 жовтня, вдібудеться ще 1 матч АПЛ:

19:30. Челсі - Манчестер Юнайтед

Коментарі ()
Популярне зараз
Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО 912
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 3099
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 4042
Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1261
Діназ - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Діназ - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 854
Полісся - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Полісся - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 841
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14703
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10003
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1748
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38157
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3613 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9567