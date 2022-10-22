Селтік - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів-2022/23, груповий етап Група F, 5-й тур 25 жовтня 2022 року, 22:00 Селтік (Глазго, Шотландія) - Шахтар (Донецьк, Україна) Стадіон Гемпден Парк (Глазго, Шотландія) Головний арбітр - інформація з'явиться згодом

25 жовтня чемпіон України донецький Шахтар у матчі Ліги чемпіонів-2022/23 зіграє із шотландським Селтіком. Поєдинок 5-го туру групи F відбудеться на стадіоні Гемпден Парк і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Шахтар

Гірники після 4-х турів посідають 3-тє місце у групі, маючи в активі 5 очок - це на 4 більше, ніж у Селтіка. Напередодні матчу проти шотландців гру Шахтаря з Минаєм в УПЛ було перенесено, тож українська команда матиме перевагу у свіжості. До слова, в національному чемпіонаті донецький клуб станом на ранок суботи, 22 жовтня, поділяє перше місце турнірної таблиці разом із Дніпром-1.

Селтік

Селтік лідирує у чемпіонаті Шотландії, за 10 турів утративши всього 3 очки, та станом на ранок суботи, 22 жовтня, випереджає Рейнджерс на 2 пункти. У Лізі чемпіонів Кельти мають куди гірше становище - останнє місце у групі та одне набране очко. Матч проти Шахтаря буде останньою можливістю для господарів поля зачепитися за євровесну.

Історія зустрічей

До цього сезону шляхи Селтіка та Шахтаря в єврокубках перетиналися двічі. І попередні побачення шотландського та українського грандів відбулися саме на груповому етапі Ліги чемпіонів. Щоразу вони завершувалися однаково - перемогами господарів. Щоправда, гірникам вони вдавалися впевненішими.

Восени 2004-го в Донецьку Шахтар розгромив Кельтів завдяки дублю Матузалема та голу Брандау. Селтік відповів мінімальною перемогою зі скандальним голом із вільного удару за затягування часу Лаштувкою. Через три роки команди обмінялися звитягами з голами того ж Брандау і тут, і там.

У першому ж колі поточного розіграшу ЛЧ суперники розписали результативну нічию у Варшаві.

Шахтар - Селтік 3:0 (Ліга чемпіонів 2004/05) Селтік - Шахтар 1:0 (Ліга чемпіонів 2004/05) Шахтар - Селтік 2:0 (Ліга чемпіонів 2007/08) Селтік - Шахтар 2:1 (Ліга чемпіонів 2007/08) Шахтар - Селтік 1:1 (Ліга чемпіонів 2022/23)

Зв'язки між командами та інше

Мар'ян Швед провів три матчі за Селтік у всіх турнірах з 2019 по 2020 рік. Він забив єдиний гол у своєму дебютному матчі у ворота Нимме Калью в Естонії 30 липня 2019 року. Це був поєдинок у відповідь другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, в якому шотландці взяли гору з рахунком 2:0.

Микола Матвієнко та Тарас Степаненко, а також Михайло Мудрик та Олександр Зубков, які вийшли на заміну, допомогли збірній України обіграти Шотландію (3:1) 1 червня на Хемпден Парк у півфіналі плей-оф кваліфікації на ЧС-2022. За господарів у тому матчі грав півзахисник Селтіка Каллум Макгрегор.

Джо Гарт пропустив лише один гол у трьох матчах за збірну Англії проти України (В1 Н2). У третьому турі групового етапу ЄВРО-2012 його Англія здобула мінімальну перемогу над збірною України, ворота якої захищав Андрій П'ятов.

Пряма мова

Анге Постекоглу (головний тренер Селтіка): з'явиться у переддень матчу

Ігор Йовичевич (головний тренер Шахтаря): з'явиться у переддень матчу

Орієнтовні склади

Селтік: Гарт, Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор, Муй, Райлі, Хатате, Маєда, Жота, Якумакіс;

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Бондар, Матвієнко, Конопля, Мудрик, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Швед.

Ставки букмекерів

Букмекерська компанія Parimatch Ukraine вважає фаворитом гри чемпіона Шотландії - перемога Селтіка - 1,85, Шахтаря - 4,00. Нічия - 3,80.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 2:2.