Український голкіпер Реала Андрій Лунін задоволений проведеним матчем з Барселоною (3:1).

Про це заявив сам Лунін.

🎙| Lunin: "Since I was a child I dreamed of playing El Clásico, it is something inexplicable. Right now I'm the happiest person in the world." pic.twitter.com/kRnwrUM0gh