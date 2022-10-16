Ренн здолав Ліон, Тулуза перемогла Анже: результати матчів 11 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 жовтня, у 11-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

11 тур, 16 жовтня

Тулуза - Анже 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Деягере, 1:1 - 33 Бенталеб, 2:1 - 40 Ван ден Бомен (пен), 3:1 - 67 Спірінгс, 3:2 - 90+3 Салама

Нант - Брест 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 18 Фадіга, 1:1 - 35 Сімон (пен), 2:1 - 36 Ганаго, 3:1 - 71 Мостафа, 4:1 - 88 Сіссоко

Осер - Ніцца 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Делор, 1:1 - 42 Да Коста

Ренн - Ліон 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 23 Лаказетт, 1:1 - 38 Тер'є, 2:1 - 47 Гуірі, 2:2 - 72 Лаказетт, 3:2 - 77 Тер'є

Труа - Аяччо 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Поросо, 1:1 - 88 Ель-Ідріссі

Сьогодні, 16 жовтня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще два матчі:

18:05. Монако - Клермон

21:45. ПСЖ - Марсель