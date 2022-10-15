Головне
Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи
13.10.2022 21:41 782
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз матчу чемпіонату УПЛ
Сьогодні 13:58 73
Маліновський продовжив контракт з Аталантою - ЗМІ
Сьогодні 10:37 250
Гравці Прометея: ФБУ позбавила нас ліцензій
Вчора 23:10 327
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:55 2664
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 21:25 802
Миколенко та Зінченко зіграють шоу-матч з жіночим складом NaVi з CS:GO
Вчора 20:38 323
Минай зіграв внічию з Вересом у 7 турі УПЛ
Вчора 14:57 408
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар змагань
Вчора 12:45 267
Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Вчора 12:10 30998 2
Прямі трансляції

Шахтар - Динамо: анонс і прогноз матчу чемпіонату УПЛ

Сьогодні 13:58 73 0
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз матчу чемпіонату УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Ураїни, Прем'єр-ліга
6 тур
16 жовтня, 2022 рік. 17:00

Шахтар - Динамо
Арена Львів
Головна арбітриня - Катерина Монзуль

16 жовтня у межах 6 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться головний матч вітчизняного футболу - Шахтар - Динамо. Гра пройде на Арені Львів. Початок о 17:00.

Шахтар

Гірники, незважаючи на увесь скепсис перед початком сезону, потужно розпочали чемпіонат. У 5 матчах підопічні Йовичевича здобули 4 перемоги та 1 разу зіграли внічию. Таким чином, у Шахтаря 13 очок і друге місце в турнірній таблиці.

Перед вітчизняним дербі Шахтар зіграв у Лізі чемпіонів з Реалом. Нічия - 1:1.

Напередодні класико тренувався за індивідуальною програмою Мар'ян Швед. Усі інші гравці донеччан здорові та готові допомогти команді в принциповому двобої. Навряд чи зіграє основний голкіпер Анатолій Трубін, який зазнав неприємного пошкодження в матчі Ліги чемпіонів.

Динамо

Кияни невдало розпочали чемпіонат, програвши дві стартові гри. Наразі Динамо посідає 8 сходинку в турнірній таблиці з 9 очками в активі.

Також підопічні Луческу провалили груповий етап Ліги Європи - 4 поразки в 4 матчах. Напередодні гри з Шахтарем команда поступилася на власному полі французькому Ренну (0:1).

Команда має величезні кадрові проблеми. Вибули два основні голкіпери - Георгій Бущан і Денис Бойко. Також травмований один із лідерів колективу Микола Шапаренко.

Історія зустрічей

В очних протистояннях у межах чемпіонатів України - абсолютний паритет: команди здобули по 25 перемог, 18 ігор завершилося нічиєю. Різниця м'ячів - 92:92.

Пряма мова

Ігор Йовичевич (головний тренер Шахтаря):

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

Орієнтовні склади

Шахтар: Пятов, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Бонадаренко, Судаков, Петряк, Мудрик, Сікан.

Динамо: Нещерет, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Циганков, Кабаєв, Гармаш.

Цифри і факти

  • Півзахисник Динамо Денис Гармаш тричі забивав у ворота Шахтаря в чемпіонатах України - найкращий показник серед чинних гравців;
  • Мірча Луческу на чолі Шахтаря 25 разів зустрічався з Динамо в чемпіонатах України - 13 перемог, 5 нічиїх, 7 поразок;
  • Останній матч між командами, який відбувся 3 жовтня 2021 року, завершився нічиєю - 0:0;
  • Захисник Шахтаря Богдан Михайліченко - вихованець академії Динамо.

Прогноз букмекерів

Перемога Шахтаря - 2,17, Динамо - 3,15, нічия - 3,65.

Прогноз Чемпіона

Перемога Шахтаря - 2:1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стівенсон: Хейні перебоксує Ломаченка Стівенсон: Хейні перебоксує Ломаченка 1009
Ломаченко - Ортіс: де дивитися онлайн бій Ломаченко - Ортіс: де дивитися онлайн бій 5271
Шахтар - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1144
Маліновський: Петракову теж треба вчитися поводити себе з пресою Маліновський: Петракову теж треба вчитися поводити себе з пресою 3170
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 2664
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН 12220
Рекомендуємо
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19113 7
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 85106
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 179269 6
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 19531 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7469
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18942