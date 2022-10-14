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Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Сьогодні 12:10 30531 2
Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА
#Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Турнірна таблиця, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Після матчів 4-го туру групового раунду єврокубків Україна посідає 15 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, зовсім трохи випереджаючи Туреччину.

У цьому ігровому дні українським клубам вдалося занести до загальної скарбниці 0,600 балів завдяки перемозі Дніпра-1 над Вадуцом у Лізі конференцій та нічиїй Шахтаря з Реалом у Лізі чемпіонів. А Динамо поступилося Ренну в Лізі Європи.

Відзначимо, що Чехія та Швейцарія, які посідають 13 і 14 місця відповідно, втекли недалеко. Головний наш преслідувач - Туреччина (27,300), яка здійснила вражаючий стрибок на кілька місць угору і тепер посідає 16-те, відстаючи від України всього на 0,200 балів.

Найбільший коефіцієнт сезону 2022/23 в Англії - 8,714.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Заг. К-сть
клубів
1  Англія 22,642 18,571 24,357 21,000 8,714 95,284 7/7
2  Іспанія 19,571 18,928 19,500 18,428 8,000 84,427 7/7
3  Німеччина
 15,214 18,714 15,214 16,214 7,250 72,606 8/8
4  Італія 12,642 14,928 16,285 15,714 6,785 66,354 7/7
5  Франція 10,583 11,666 7,916 18,416 6,083 54,664 6/6
6  Нідерланди
 8,600 9,400 9,200 19,200 6,100 52,500 4/5
7  Португалія 10,900 10,300 9,600 12,916 6,500 50,216 4/6
8  Шотландія
 6,750 9,750 8,500 7,900 2,900 35,800 3/5
9  Бельгія 7,800 7,600 6,000 6,600 6,400 34,400 3/5
10  Австрія
 6,200 5,800 6,700 10,400 3,900 33,000 4/5
11
  Сербія
 6,000 6,000 5,500 9,500 3,875 30,875 2/4
12  Норвегія 5,375 3,750 6,500 7,625 5,500 28,750 2/4
13  Чехія  6,500 2,500 6,600 6,700 5,750 28,050 3/4
14  Швейцарія
 3,900
 6,400
 5,125
 7,750
 4,500 27,675 2/4
15  Україна 5,600 7,200 6,800 4,200 3,700 27,500 3/5

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони. 

Українець Андрій Лунін (ліворуч) після перемоги в Лізі чемпіонів-2021/22

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

  • перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
  • перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
  • нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
  • нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
  • бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
  • бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
  • перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
  • друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;
  • перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;
  • друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
  • вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
  • вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

  1. Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
  2. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
  • три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
  • два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
  • одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

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