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Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

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Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

6 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.

Терміни цьогорічного групового раунду скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Наполі 4 4 0 0 17-4 12
2  Ліверпуль 4 3 0 1 12-6 9
3  Аякс 4 1 0 3 8-12 3
4  Рейнджерс 4 0 0 4 1-16 0

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Аякс - Рейнджерс 4:0
  • 22:00. Наполі - Ліверпуль 4:1

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Ліверпуль - Аякс 2:1
  • 22:00. Рейнджерс - Наполі 0:3

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Ліверпуль - Рейнджерс 2:0
  • 22:00. Аякс - Наполі 1:6

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Наполі - Аякс 4:2
  • 22:00. Рейнджерс - Ліверпуль 1:7

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Наполі - Рейнджерс
  • 22:00. Аякс - Ліверпуль

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Ліверпуль - Наполі
  • 22:00. Рейнджерс - Аякс

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Брюгге 4 3 1 0 7-0 10
2  Порту 4 2 0 2 6-6 6
3  Атлетіко 4 1 1 2 2-5 4
4  Баєр 4 1 0 3 2-6 3

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Атлетіко - Порту 2:1
  • 22:00. Брюгге - Баєр 1:0

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Порту - Брюгге 0:4
  • 22:00. Баєр - Атлетіко 2:0

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Порту - Баєр 2:0
  • 22:00. Брюгге - Атлетіко 2:0

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Брюгге 0:0
  • 22:00. Баєр - Порту 3:0

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Брюгге - Порту
  • 22:00. Атлетіко - Баєр

6-й тур, 1 листопада

  • 19:45. Порту - Атлетіко
  • 19:45. Баєр - Брюгге

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Баварія 4 4 0 0 13-2 12
2  Інтер 4 2 1 1 6-5 7
3  Барселона 4 1 1 2 8-7 4
4  Вікторія 4 0 0 4 3-16 0

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Барселона - Вікторія 5:1
  • 22:00. Інтер - Баварія 0:2

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Вікторія - Інтер 0:2
  • 22:00. Баварія - Барселона 2:0

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Баварія - Вікторія 5:0
  • 22:00. Інтер - Барселона 1:0

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Барселона - Інтер 3:3
  • 22:00. Вікторія - Баварія 2:4

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Інтер - Вікторія
  • 22:00. Барселона - Баварія

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Баварія - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Барселона

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Тоттенгем 4 2 1 1 5-4 7
2  Олімпік Марсель 4 2 0 2 6-4 6
3  Спортінг 4 2 0 2 6-6 6
4  Айнтрахт 4 1 1 2 3-6 4

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Айнтрахт - Спортінг 0:3
  • 22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель 2:0

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Спортінг - Тоттенгем 2:0
  • 22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт 0:1

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Олімпік Марсель - Спортінг 4:1
  • 22:00. Айнтрахт - Тоттенгем 0:0

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Айнтрахт 3:2
  • 22:00. Спортінг - Олімпік Марсель 0:2

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Спортінг
  • 22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Спортінг - Айнтрахт
  • 22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Челсі 4 2 1 1 6-2 7
2  Зальцбург 4 1 3 0 4-3 6
3  Мілан 4 1 1 2 4-7 4
4  Динамо З 4 1 1 2 3-5 4

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Динамо Загреб - Челсі 1:0
  • 22:00. Зальцбург - Мілан 1:1

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Мілан - Динамо З. 3:1
  • 22:00. Челсі - Зальцбург 1:1

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Динамо З. 1:0
  • 22:00. Челсі - Мілан 3:0

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Динамо З. - Зальцбург 1:1
  • 22:00. Мілан - Челсі 0:2

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Челсі
  • 22:00. Динамо З. - Мілан

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Челсі - Динамо З.
  • 22:00. Мілан - Зальцбург

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Реал 4 3 1 0 8-2 10
2  РБ Лейпциг 4 2 0 2 6-7 6
3  Шахтар 4 1 2 1 7-5 5
4  Селтік 4 0 1 3 2-9 1

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. Селтік - Реал 0:3
  • 22:00. РБ Лейпциг - Шахтар 1:4

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Шахтар - Селтік 1:1
  • 22:00. Реал - РБ Лейпциг 2:0

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. РБ Лейпциг - Селтік 3:1
  • 22:00. Реал - Шахтар 2:1

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Шахтар - Реал 1:1
  • 22:00. Селтік - РБ Лейпциг 0:2

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Селтік - Шахтар
  • 22:00. РБ Лейпциг - Реал

6-й тур, 2 листопада

  • 19:45. Реал - Селтік
  • 19:45. Шахтар - РБ Лейпциг

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 4 3 1 0 11-1 10
2  Боруссія Д 4 2 1 1 9-4 7
3  Севілья 4 0 2 2 2-9 2
4  Копенгаген 4 0 2 2 0-8 2

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген 3:0
  • 22:00. Севілья - Манчестер Сіті 0:4

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Боруссія Д. 2:1
  • 22:00. Копенгаген - Севілья 0:0

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген 5:0
  • 22:00. Севілья - Боруссія Д. 1:4

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Копенгаген - Манчестер Сіті 0:0
  • 22:00. Боруссія Д. - Севілья 1:1

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Севілья - Копенгаген
  • 22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Манчестер Сіті - Севілья
  • 22:00. Копенгаген - Боруссія Д.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  ПСЖ 4 2 2 0 7-4 8
2  Бенфіка 4 2 2 0 6-3 8
3  Ювентус 4 1 0 3 5-7 3
4  Маккабі Х 4 1 0 3 4-8 3

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. ПСЖ - Ювентус 2:1
  • 22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Ювентус - Бенфіка 1:2
  • 22:00. Маккабі Х. - ПСЖ 1:3

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Ювентус - Маккабі Х. 3:1
  • 22:00. Бенфіка - ПСЖ 1:1

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус 2:0
  • 22:00. ПСЖ - Бенфіка 1:1

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Маккабі Х.
  • 22:00. Бенфіка - Бенфіка

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Ювентус - ПСЖ
  • 22:00. Маккабі х. - Бенфіка

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

1/8 фіналу

  • 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.

1/4 фіналу

  • 11/12 та 18/19 квітня

1/2 фіналу

  • 9/10 та 16/17 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.

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