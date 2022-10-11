Матч був запланований на 19 листопада

Запланований на 19 листопада в Санкт-Петербурзі товариський матч між Росією та Боснією і Герцеговиною не відбудеться.

Про це повідомляє Dnevni avaz.

Боснійська та російська федерації футболу досі не підписали контракт про проведення контрольної зустрічі, а асоціація футболу БіГ перенесла засідання щодо проведення спарингу з Росією на 31 жовтня. Зважаючи на це, неможливо буде підписати угоду 31 жовтня-1 листопада, а вже 19-го провести матч.

За словами керівників боснійського футболу, все йде до офіційного скасування зустрічі, проте потрібно трохи часу, щоб остаточно переконати прихильників проведення матчу. Загалом же в країні виступають проти такої зустрічі, проведення її вважають аморальним вчинком.

Більшість прихильників проведення матчу, ймовірно, змінять свою думку. На це, зокрема, вплинули зустрічі з європейськими колегами під час жеребкування відбіркового етапу Євро-2024 у Франкфурті.