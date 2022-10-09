Арсенал у яскравому матчі здолав Ліверпуль: результати 10 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 10-у турі англійської Прем'єр-ліги відбулося три поєдинки.
Чемпіонат України - АПЛ
10 тур, 9 жовтня
Вест Гем - Фулгем 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 5 Перейра, 1:1 - 29 Боуен (пен), 2:1 - 62 Скамакка, 3:1 - 90+1 Антоніо
Крістал Пелес - Лідс 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Стрейк, 1:1 - 24 Едуар, 2:1 - 76 Езе
Арсенал - Ліверпуль 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 1 Мартінеллі, 1:1 - 34 Нуньєс, 2:1 - 45+5 Сака, 2:2 - 53 Фірміно, 3:2 - 76 Сака (пен)
Сьогодні, 9 жовтня, відбудеться ще 1 матч:
21:00. Евертон - Манчестер Юнайтед