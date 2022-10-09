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Арсенал у яскравому матчі здолав Ліверпуль: результати 10 туру АПЛ

Сьогодні 20:38 441 0
Результати матчів 10 туру АПЛ
Арсенал у яскравому матчі здолав Ліверпуль: результати 10 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Вест Гем, #Евертон, #Крістал Пелес, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Фулгем

Джерело - Чемпіон.

У 10-у турі англійської Прем'єр-ліги відбулося три поєдинки.

Чемпіонат України - АПЛ
10 тур, 9 жовтня

Вест Гем - Фулгем 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Перейра, 1:1 - 29 Боуен (пен), 2:1 - 62 Скамакка, 3:1 - 90+1 Антоніо

Крістал Пелес - Лідс 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Стрейк, 1:1 - 24 Едуар, 2:1 - 76 Езе

Арсенал - Ліверпуль 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 1 Мартінеллі, 1:1 - 34 Нуньєс, 2:1 - 45+5 Сака, 2:2 - 53 Фірміно, 3:2 - 76 Сака (пен)

Сьогодні, 9 жовтня, відбудеться ще 1 матч:

21:00. Евертон - Манчестер Юнайтед

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