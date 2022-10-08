Баєр розгромив Шальке: Результати 9 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 9-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
9 тур, 08 жовтня
Аугсбург - Вольфсбург 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Герхардт, 1:1 - 55 Гумни
Баєр - Шальке 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 38 Діабі, 2:0 - 41 Фрімпонг, 3:0 - 52 Фрімпонг, 4:0 - 90 Паулінью
Бохум - Айнтрахт 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Хофманн, 2:0 - 87 Форстер, 3:0 - 88 Н’Діка
Майнц - Лейпциг 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Інгвартсен, 1:1 - 80 Нкунку
19:30. Боруссія Д - Баварія
Нагадаємо Баварія побила рекорд безпрограшної серії Реала в груповому етапі Ліги чемпіонів.