Баєр розгромив Шальке: Результати 9 туру Бундесліги

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#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 9-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

9 тур, 08 жовтня

Аугсбург - Вольфсбург 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Герхардт, 1:1 - 55 Гумни

Баєр - Шальке 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Діабі, 2:0 - 41 Фрімпонг, 3:0 - 52 Фрімпонг, 4:0 - 90 Паулінью

Бохум - Айнтрахт 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Хофманн, 2:0 - 87 Форстер, 3:0 - 88 Н’Діка

Майнц - Лейпциг 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Інгвартсен, 1:1 - 80 Нкунку

19:30. Боруссія Д - Баварія

Нагадаємо Баварія побила рекорд безпрограшної серії Реала в груповому етапі Ліги чемпіонів.

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