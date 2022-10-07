Головне
Динамо поступилось Ренну у 3 турі Ліги Європи
Вчора 23:53 597
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії
Сьогодні 11:11 29225 2
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо
Сьогодні 00:05 4456
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 00:01 1793
Арсенал розгромив Буде-Глімт, Шериф з Ковалем поступився Реал Сосьєдаду. Результати 3 туру Ліги Європи
Вчора 23:59 750
Ренн - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 23:51 10024
Динамо після голу Циганкова зрівняло рахунок у матчі з Ренном
Вчора 22:53 487
Динамо пропускає від Ренна на 23-й хвилині матчу
Вчора 22:43 329
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:31 2137
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Вчора 22:21 886
Прямі трансляції

Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії

Сьогодні 11:11 29225 2
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії
#Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Турнірна таблиця, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Після матчів 3-го туру групового раунду єврокубків Україна посідає 15 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, випереджаючи росію.

У цьому ігровому дні українським клубам вдалося занести до загагльної скарбниці лише 0,200 бала завдяки нічиїй Дніпра-1 із Вадуцом у Лізі конференцій, тоді як Шахтар програв Реалу в Лізі чемпіонів, а Динамо поступилося Ренну в Лізі Європи.

Відзначимо, що Чехія та Швейцарія, які посідають 13 і 14 місця відповідно, вже мають певний відрив від України. Головні наші преслідувачі - Данія (25,825), Туреччина (25,700) та Хорватія (25,150) продовжують наближатися. Данці набрали в цьому сезоні 3,900 (3/5 - команд), турки - 5,400 (4/5), хорвати - 3,125 (1/4).

Найбільший коефіцієнт сезону 2022/23 в Англії - 6,857.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Заг. К-сть
клубів
1  Англія 22,642 18,571 24,357 21,000 6,857 93,427 7/7
2  Іспанія 19,571 18,928 19,500 18,428 6,714 83,141 7/7
3  Німеччина
 15,214 18,714 15,214 16,214 6,125 71,481 8/8
4  Італія 12,642 14,928 16,285 15,714 5,785 65,354 7/7
5  Франція 10,583 11,666 7,916 18,416 5,250 53,831 6/6
6  Нідерланди
 8,600 9,400 9,200 19,200 5,500 51,900 4/5
7  Португалія 10,900 10,300 9,600 12,916 5,833 49,549 4/6
8  Шотландія
 6,750 9,750 8,500 7,900 2,900 35,800 3/5
9  Бельгія 7,800 7,600 6,000 6,600 6,000 34,000 3/5
10  Австрія
 6,200 5,800 6,700 10,400 3,500 32,600 4/5
11
  Сербія
 6,000 6,000 5,500 9,500 3,375 30,375 2/4
12  Норвегія 5,375 3,750 6,500 7,625 5,000 28,250 2/4
13  Чехія  6,500 2,500 6,600 6,700 5,250 27,550 3/4
14  Швейцарія
 3,900
 6,400
 5,125
 7,750
 4,250 27,425 2/4
15  Україна 5,600 7,200 6,800 4,200 3,100 26,900 3/5
16  росія 7,583 4,666 4,333 5,300 4,333 26,215 0/0

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони. 

Українець Андрій Лунін (ліворуч) після перемоги в Лізі чемпіонів-2021/22

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

  • перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
  • перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
  • нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
  • нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
  • бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
  • бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
  • перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
  • друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;
  • перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;
  • друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
  • вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
  • вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

  1. Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
  2. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
  • три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
  • два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
  • одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 2137
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо 4456
Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів 9546 6
21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 4696
Ренн - Динамо 2:1. Як це було Ренн - Динамо 2:1. Як це було 10024
СК Дніпро-1 - Вадуц: де дивитися матч Ліги конференцій СК Дніпро-1 - Вадуц: де дивитися матч Ліги конференцій 2393
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11102 3
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 98919
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1247
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 45546
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5466
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 20630 1