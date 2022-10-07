Джерело - Чемпіон.
Після матчів 3-го туру групового раунду єврокубків Україна посідає 15 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, випереджаючи росію.
У цьому ігровому дні українським клубам вдалося занести до загагльної скарбниці лише 0,200 бала завдяки нічиїй Дніпра-1 із Вадуцом у Лізі конференцій, тоді як Шахтар програв Реалу в Лізі чемпіонів, а Динамо поступилося Ренну в Лізі Європи.
Відзначимо, що Чехія та Швейцарія, які посідають 13 і 14 місця відповідно, вже мають певний відрив від України. Головні наші преслідувачі - Данія (25,825), Туреччина (25,700) та Хорватія (25,150) продовжують наближатися. Данці набрали в цьому сезоні 3,900 (3/5 - команд), турки - 5,400 (4/5), хорвати - 3,125 (1/4).
Найбільший коефіцієнт сезону 2022/23 в Англії - 6,857.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
|#
|Країна
|18/19
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|Заг.
|К-сть
клубів
|1
|Англія
|22,642
|18,571
|24,357
|21,000
|6,857
|93,427
|7/7
|2
|Іспанія
|19,571
|18,928
|19,500
|18,428
|6,714
|83,141
|7/7
|3
| Німеччина
|15,214
|18,714
|15,214
|16,214
|6,125
|71,481
|8/8
|4
|Італія
|12,642
|14,928
|16,285
|15,714
|5,785
|65,354
|7/7
|5
|Франція
|10,583
|11,666
|7,916
|18,416
|5,250
|53,831
|6/6
|6
| Нідерланди
|8,600
|9,400
|9,200
|19,200
|5,500
|51,900
|4/5
|7
|Португалія
|10,900
|10,300
|9,600
|12,916
|5,833
|49,549
|4/6
|8
| Шотландія
|6,750
|9,750
|8,500
|7,900
|2,900
|35,800
|3/5
|9
|Бельгія
|7,800
|7,600
|6,000
|6,600
|6,000
|34,000
|3/5
|10
| Австрія
|6,200
|5,800
|6,700
|10,400
|3,500
|32,600
|4/5
|11
| Сербія
|6,000
|6,000
|5,500
|9,500
|3,375
|30,375
|2/4
|12
|Норвегія
|5,375
|3,750
|6,500
|7,625
|5,000
|28,250
|2/4
|13
|Чехія
|6,500
|2,500
|6,600
|6,700
|5,250
|27,550
|3/4
|14
| Швейцарія
|3,900
|6,400
|5,125
|7,750
|4,250
|27,425
|2/4
|15
|Україна
|5,600
|7,200
|6,800
|4,200
|3,100
|26,900
|3/5
|16
|росія
|7,583
|4,666
|4,333
|5,300
|4,333
|26,215
|0/0
Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.
Система нарахування балів
Очки нараховуються за наступною схемою:
- перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
- перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
- нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
- нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
- бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
- бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
- перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
- друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;
- перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;
- друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
- вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
- вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.
Додатково
- Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
- Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
- три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
- два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
- одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).
Розрахунок коефіцієнта
Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.
Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.