Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.

6 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.

Терміни цьогорічного групового раунду скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Наполі 3 3 0 0 13-2 9 2 Ліверпуль 3 2 0 1 5-5 6 3 Аякс 3 1 0 2 6-8 3 4 Рейнджерс 3 0 0 3 0-9 0

1-й тур, 7 вересня

19:45. Аякс - Рейнджерс 4:0

22:00. Наполі - Ліверпуль 4:1

2-й тур, 13 вересня

22:00. Ліверпуль - Аякс 2:1

22:00. Рейнджерс - Наполі 0:3

3-й тур, 4 жовтня

22:00. Ліверпуль - Рейнджерс 2:0

22:00. Аякс - Наполі 1:6

4-й тур, 12 жовтня

19:45. Наполі - Аякс

22:00. Рейнджерс - Ліверпуль

5-й тур, 26 жовтня

22:00. Наполі - Рейнджерс

22:00. Аякс - Ліверпуль

6-й тур, 1 листопада

22:00. Ліверпуль - Наполі

22:00. Рейнджерс - Аякс

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Брюгге 3 3 0 0 7-0 9 2 Порту 3 1 0 2 3-6 3 3 Баєр 3 1 0 2 2-3 3 4 Атлетіко 3 1 0 2 2-5 3

1-й тур, 7 вересня

22:00. Атлетіко - Порту 2:1

22:00. Брюгге - Баєр 1:0

2-й тур, 13 вересня

22:00. Порту - Брюгге 0:4

22:00. Баєр - Атлетіко 2:0

3-й тур, 4 жовтня

22:00. Порту - Баєр 2:0

22:00. Брюгге - Атлетіко 2:0

4-й тур, 12 жовтня

19:45. Атлетіко - Брюгге

22:00. Баєр - Порту

5-й тур, 26 жовтня

19:45. Брюгге - Порту

22:00. Атлетіко - Баєр

6-й тур, 1 листопада

19:45. Порту - Атлетіко

19:45. Баєр - Брюгге

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Баварія 3 3 0 0 9-0 9 2 Інтер 3 2 0 1 3-2 6 3 Барселона 3 1 0 2 5-4 3 4 Вікторія 3 0 0 3 1-12 0

1-й тур, 7 вересня

22:00. Барселона - Вікторія 5:1

22:00. Інтер - Баварія 0:2

2-й тур, 13 вересня

19:45. Вікторія - Інтер 0:2

22:00. Баварія - Барселона 2:0

3-й тур, 4 жовтня

19:45. Баварія - Вікторія 5:0

22:00. Інтер - Барселона 1:0

4-й тур, 12 жовтня

22:00. Барселона - Інтер

22:00. Вікторія - Баварія

5-й тур, 26 жовтня

19:45. Інтер - Вікторія

22:00. Барселона - Баварія

6-й тур, 1 листопада

22:00. Баварія - Інтер

22:00. Вікторія - Барселона

Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Спортінг 3 2 0 1 6-4 6 2 Тоттенгем 3 1 1 1 2-2 4 3 Айнтрахт 3 1 1 1 1-3 4 4 Олімпік Марсель 3 1 0 2 4-4 3

1-й тур, 7 вересня

19:45. Айнтрахт - Спортінг 0:3

22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель 2:0

2-й тур, 13 вересня

19:45. Спортінг - Тоттенгем 2:0

22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт 0:1

3-й тур, 4 жовтня

19:45. Олімпік Марсель - Спортінг 4:1

22:00. Айнтрахт - Тоттенгем 0:0

4-й тур, 12 жовтня

22:00. Тоттенгем - Айнтрахт

22:00. Спортінг - Олімпік Марсель

5-й тур, 26 жовтня

22:00. Тоттенгем - Спортінг

22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель

6-й тур, 1 листопада

22:00. Спортінг - Айнтрахт

22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Зальцбург 3 1 2 0 3-2 5 2 Челсі 3 1 1 1 4-2 4 3 Мілан 3 1 1 1 4-5 4 4 Динамо З 3 1 0 2 2-4 3

1-й тур, 6 вересня

19:45. Динамо Загреб - Челсі 1:0

22:00. Зальцбург - Мілан 1:1

2-й тур, 14 вересня

19:45. Мілан - Динамо З. 3:1

22:00. Челсі - Зальцбург 1:1

3-й тур, 5 жовтня

19:45. Зальцбург - Динамо З. 1:0

22:00. Челсі - Мілан 3:0

4-й тур, 11 жовтня

22:00. Динамо З. - Зальцбург

22:00. Мілан - Челсі

5-й тур, 25 жовтня

19:45. Зальцбург - Челсі

22:00. Динамо З. - Мілан

6-й тур, 2 листопада

22:00. Челсі - Динамо З.

22:00. Мілан - Зальцбург

Група F

М Команда І В Н П Г О 1 Реал 3 3 0 0 7-1 9 2 Шахтар 3 1 1 1 6-4 4 3 РБ Лейпциг 3 1 0 2 4-7 3 4 Селтік 3 0 1 2 2-7 1

1-й тур, 6 вересня

22:00. Селтік - Реал 0:3

22:00. РБ Лейпциг - Шахтар 1:4

2-й тур, 14 вересня

19:45. Шахтар - Селтік 1:1

22:00. Реал - РБ Лейпциг 2:0

3-й тур, 5 жовтня

19:45. РБ Лейпциг - Селтік

22:00. Реал - Шахтар

4-й тур, 11 жовтня

22:00. Шахтар - Реал

22:00. Селтік - РБ Лейпциг

5-й тур, 25 жовтня

22:00. Селтік - Шахтар

22:00. РБ Лейпциг - Реал

6-й тур, 2 листопада

19:45. Реал - Селтік

19:45. Шахтар - РБ Лейпциг

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Манчестер Сіті 3 3 0 0 11-1 9 2 Боруссія Д 3 2 0 1 8-3 6 3 Севілья 3 0 1 2 1-8 1 4 Копенгаген 3 0 1 2 0-8 1

1-й тур, 6 вересня

19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген 3:0

22:00. Севілья - Манчестер Сіті 0:4

2-й тур, 14 вересня

22:00. Манчестер Сіті - Боруссія Д. 2:1

22:00. Копенгаген - Севілья 0:0

3-й тур, 5 жовтня

22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген 5:0

22:00. Севілья - Боруссія Д. 1:4

4-й тур, 11 жовтня

19:45. Маккабі Х. - Ювентус

22:00. Боруссія Д. - Севілья

5-й тур, 25 жовтня

19:45. Севілья - Копенгаген

22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті

6-й тур, 2 листопада

22:00. Манчестер Сіті - Севілья

22:00. Копенгаген - Боруссія Д.

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 ПСЖ 3 2 1 0 6-3 7 2 Бенфіка 3 2 1 0 5-2 7 3 Ювентус 3 1 0 2 5-5 3 4 Маккабі Х 3 0 0 3 2-8 0

1-й тур, 6 вересня

22:00. ПСЖ - Ювентус 2:1

22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0

2-й тур, 14 вересня

22:00. Ювентус - Бенфіка 1:2

22:00. Маккабі Х. - ПСЖ 1:3

3-й тур, 5 жовтня

22:00. Ювентус - Маккабі Х. 3:1

22:00. Бенфіка - ПСЖ 1:1

4-й тур, 11 жовтня

19:45. Маккабі Х. - Ювентус

22:00. ПСЖ - Бенфіка

5-й тур, 25 жовтня

22:00. ПСЖ - Маккабі Х.

22:00. Бенфіка - Бенфіка

6-й тур, 2 листопада

22:00. Ювентус - ПСЖ

22:00. Маккабі х. - Бенфіка

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

1/8 фіналу

14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.

1/4 фіналу

11/12 та 18/19 квітня

1/2 фіналу

9/10 та 16/17 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.