Головне
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Минаєм у 5 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 867
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати
Сьогодні 17:02 1397
Олександрія у більшості перемогла Чорноморець у 5 турі УПЛ
Сьогодні 16:55 152
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:59 1425
Чеботар здобув 12 перемогу на професійному рівні
Сьогодні 12:18 290
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:56 4091
Соболь - найкращий гравець матчу Брюгге - Мехелен
Сьогодні 08:37 370
Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО
Сьогодні 07:05 5086 1
Реал Мадрид - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 590
Атлетіко переміг Севілью, Барселона обіграла Мальорку. Результати 7 туру Ла-Ліги
Вчора 23:51 1006
Прямі трансляції

Тулуза перемогла Монпельє, Лор'ян у меншості переграв Лілль: результати 9 туру Ліги 1

Сьогодні 18:06 201 0
Лор'ян грав в меншості з 61-ї хвилини
Тулуза перемогла Монпельє, Лор'ян у меншості переграв Лілль: результати 9 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Лор'ян

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 жовтня, відбулися 5 матчів 9 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
9 тур, 2 жовтня

Лор'ян - Лілль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Діакате (авт), 1:1 - 78 Девід, 2:1 - 87 Ле Бріс

Аяччо - Клермон 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Куеі, 1:1 - 70 Авінель, 1:2 - 89 Рашані, 1:3 - 90+1 Доссу

Осер - Брест 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Слімані, 1:1 - 86 Н'янг (пен)

Труа - Реймс 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Балогун, 1:1 - 51 Одоберт, 1:2 - 54 Дзунья, 2:2 - 90 Поросо

Тулуза - Монпельє 4:2 (3:1)

Голи: 0:1 - 7 Созза, 1:1 - 18 Спірінгс, 2:1 - 24 Абухлаль, 3:1 - 31 Чаібі, 4:1 - 48 Деягере, 4:2 - 68 Вахі

Сьогодні, 2 жовтня, у чемпіонаті Франції відбудеться ще 2 матчі:

18:05. Монако - Нант

21:45. Ланс - Ліон

Коментарі ()
Популярне зараз
Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО 12203
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 4091
Динамо розірвало контракт з форвардом Динамо розірвало контракт з форвардом 4609
Арсенал із Зінченком переграв Тоттенгем, Евертон з Миколенком переміг Саутгемптон. Результати 9 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переграв Тоттенгем, Евертон з Миколенком переміг Саутгемптон. Результати 9 туру АПЛ 2382
Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО 5086 1
Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм 1682
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 20323
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 41653
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31520 2
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 57082
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37826
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 52049 1