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Аталанта з Маліновським здолала Фіорентину, Лаціо розгромило Спецію: результати 8 туру Серії А

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Результати матчів 8 туру Серії А
Аталанта з Маліновським здолала Фіорентину, Лаціо розгромило Спецію: результати 8 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 жовтня, відбулися 5 матчів 8 туру італійської Серії А.

Віктор Коваленко пропускав матч через пошкодження. Маліновський у матчі з Фіорентиною вийшов на заміну на 74-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А
8 тур, 2 жовтня

Лаціо - Спеція 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Дзакканьї, 2:0 - 24 Романьйолі, 3:0 - 61 Мілінкович-Савич, 4:0 - 90+1 Мілінкович-Савич

Лечче - Кремонезе 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Чофані, 1:1 - 42 Стрефезза (пен)

Сампдорія - Монца 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Пессіна (пен), 0:2 - 67 Капрарі, 0:3 - 90+4 Сенсі

Сассуоло - Салернітана 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Лор'єнте, 2:0 - 39 Пінамонті (пен), 3:0 - 53 Торстведт, 4:0 - 76 Харруї, 5:0 - 90+2 Антіст

Аталанта - Фіорентина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 59 Лукман

Сьогодні, 2 жовтня, відбудеться ще один матч у чемпіонаті Італії:

21:45. Ювентус - Болонья

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