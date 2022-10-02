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Реал Мадрид - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:00 436 0
Реал Мадрид - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів 2022/23, група F, 3-й тур
5 жовтня

Реал (Мадрид, Іспанія) - Шахтар (Донецьк, Україна)
Сантьяго Бернабеу, 22:00

5 жовтня у 3-му турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зіграє проти мадридського Реала. Зустріч розпочнеться о 22:00.

Реал

Іспанський клуб після двох турів ЛЧ лідирує у групі F зі стовідсотковим показником. Реал не пропустив ще жодного м'яча у поточному сезоні турніру, обігравши Селтік (3:0) та Лейпциг (2:0). У чемпіонаті Іспанії Вершкові також ідуть без втрат - 6 перемог у 6-ти іграх станом на вечір 1 жовтня.

Серед відчутних кадрових утрат Реала варто виділити Луку Модрича, який, вірогідно, не зіграє проти Шахтаря через травму, отриману в розташуванні збірної Хорватії.

Крім того, на тижні стало відомо, що Королівський клуб пожертвував понад 1 млн євро на потреби українців.

Останні матчі:

  1. Ла-Ліга. Реал - Бетіс 2:1
  2. ЛЧ. Селтік - Реал 0:3
  3. Ла-Ліга. Реал - Мальорка 4:1
  4. ЛЧ. Реал - Лейпциг 2:0
  5. Ла-Ліга. Атлетико - Реал 1:2.

Шахтар

Українська команда після перших двох турів одноосібно посідає другу позицію групи F. За сенсаційною перемогою над Лейпцигом (4:1) була нічия із Селтіком (1:1). У національному ж чемпіонаті Шахтар закріпився на першому місці станом на вечір суботи, 1 жовтня.

Гірники у 5-му турі УПЛ знищили Металіст із рахунком 6:1.

Останні матчі:

  1. УПЛ. Рух - Шахтар 0:1
  2. ЛЧ. Лейпциг - Шахтар 1:4
  3. УПЛ. Шахтар - Чорноморець 2:1
  4. ЛЧ. Шахтар - Селтік 1:1
  5. УПЛ. Металіст - Шахтар 1:6

Особисті зустрічі

У минулому сезоні ці команди теж були в одній групі Ліги чемпіонів: у першому колі турніру Шахтар вдома зазнав нищівної поразки з рахунком 0:5, а в Мадриді все було набагато скромніше та конкурентніше - 2:1 на користь господарів. Ба більше, позаминулого сезону Шахтар та Реал так саме зустрічалися на груповому етапі ЛЧ. Мадридський клуб в обох зустрічах був явним фаворитом, але обидва рази Реал програв Шахтарю. У сезоні-2015/2016 було ще два поєдинки між командами. Тоді Реал здобув дві перемоги - 4:0 та 4:3. Тож у взаємовідносинах команд зараз перевагу має Реал - 4:2. 

5 листопада 2021 року. Реал - Шахтар 2:1

19 жовтня 2021 року. Шахтар - Реал 0:5

1 грудня 2020 року. Шахтар - Реал 2:0

21 жовтня 2020 року. Реал - Шахтар 2:3

25 листопада 2015 року. Шахтар - Реал 3:4

15 вересня 2015 року. Реал - Шахтар 4:0

Факти

  • Команди ще жодного разу не зіграли між собою внічию.
  • Реал забив 24 голи у восьми останніх матчах з українськими командами. У 10-ти з останніх 12-ти таких зустрічей Королівський клуб забивав щонайменше по два м'ячі. 
  • Український клуб, який грав у чвертьфіналі ЛЧ-2010/11, виступає на груповому етапі турніру всімнадцяте. У 12-ти випадках Шахтар залишався за бортом плей-оф, в тому числі і в чотирьох останніх розіграшах.
  • Реал виграв 6 із останніх 9-ти домашніх матчів з українськими клубами. Єдина поразка припадає якраз на позаторішню зустріч із Шахтарем.

Пряма мова

Ігор Йовичевич (головний тренер Шахтаря): Очікуйте ближче до матчу...

Карло Анчелотті (головний тренер Реала): Очікуйте ближче до матчу...

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Бондар, Матвієнко, Конопля, Мудрик, Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Петряк, Швед.

Реал: Куртуа, Менді, Алаба, Мілітао, Кавахаль, Кроос, Чуамені, Камавінга, Вінісіус, Бензема, Вальверде.

Прогноз букмекерів

У майбутньому матчі фахівці віддають перевагу мадридцям: перемога Реала - 1.16, перемога Шахтаря - 11.00, нічия - 8.00.

Прогноз Чемпіона

Поразка Шахтаря - 1:3

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