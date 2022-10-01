Арсенал із Зінченком переграв Тоттенгем. Результати 9 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 9-го туру АПЛ.
Захисник Арсенала Олександр Зінченко розпочав матч з перших хвилин проти Тоттенгема та був замінений 73-й хвилині гри.
Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 01 жовтня
Арсенал - Тоттенгем 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 20 Партей, 1:1 - 31 Кейн, 2:1 - 49 Жезус, 3:1 - 67 Джака
17:00. Борнмут - Брентфорд
17:00. Крістал Пелес - Челсі
17:00. Ліверпуль - Брайтон
17:00. Саутгемптон - Евертон
17:00. Фулгем - Ньюкасл
19:30. Вест Гем - Вулвергемптон
Нагадаємо, Ліверпуль, Арсенал та Севілья поборються за Мудрика.