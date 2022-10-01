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Арсенал із Зінченком переграв Тоттенгем. Результати 9 туру АПЛ

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Результати 9 туру АПЛ
Арсенал із Зінченком переграв Тоттенгем. Результати 9 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 9-го туру АПЛ.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко розпочав матч з перших хвилин проти Тоттенгема та був замінений 73-й хвилині гри.

Чемпіонат Англії - АПЛ

9 тур, 01 жовтня

 Арсенал - Тоттенгем 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Партей, 1:1 - 31 Кейн, 2:1 - 49 Жезус, 3:1 - 67 Джака

17:00. Борнмут - Брентфорд

17:00. Крістал Пелес - Челсі

17:00. Ліверпуль - Брайтон

17:00. Саутгемптон - Евертон

17:00. Фулгем - Ньюкасл

19:30. Вест Гем - Вулвергемптон

Нагадаємо, Ліверпуль, Арсенал та Севілья поборються за Мудрика.

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