Історія дня: як Шевченко паспорт ледь не загубив

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні Андрію Шевченку виповнилося 46 років.

Наше знайомство з Андрієм Шевченком відбулося у салоні літака 2 вересня 2005 року. Чартер зі збірною України, офіційною делегацією та групою журналістів прилетів в Тбілісі, де наступного дня команду чекав важливий матч зі збірною Грузії. Нагадаю, від результату цього поєдинку залежало, чи вийде наша національна команда в фінальну стадію чемпіонату світу-2006 в Німеччині.

За традицією, першими під час посадки з літака виходили футболісти. Коли Андрій проходив повз мене, з його рук вислизнув паспорт. Я підняв його з підлоги салону літака, швидко розгорнув, побачив прізвище капітана збірної України і знайоме фото, підняв руку с паспортом догори і крикнув "Андрію, паспорт". Шевченко не почув і продовжив ходу. Довелося кричати ще. Голосніше. Капітан збірної України нарешті розвернувся, підійшов до мене, взяв у руки паспорт, відкрив його, подивився на автора цих рядків і сказав "дякую".

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Максим Розенко, Чемпіон