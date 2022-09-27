Україна - Шотландія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

19' Пішла подача зі штрафного - Лунін кулаками вибив м'яч подалі від власних воріт.

18' Миколенко в підкаті збив Гікі. Небезпечний штрафний для гостей.

17' Макгінн виконував закидання на дальню стійку, але ніхто до м'яча не дістався - удар від воріт.

16' Мудрик збив Гікі на фланзі. Жовта картка українському вінгеру.

14' Лунін виконував закидання на Миколенка, але Віталій у боротьбі з Гікі випустив м'яч за межі поля.

12' Через Довбика намагаються українці обігруватися, але до удару поки справа не доходить.

10' Маліновський виконував закидання на Тимчика, той зміг обробити м'яч тільки біля кромки поля і через це простріл був досить невдалим - м'яч в руках у Гордона.

8' Мудрик прорвався по флангу в штрафний майданчик, подавав на Ярмоленка, але Андрій пробив вище воріт з кількох метрів.

6' Миколенко грубо зіграв на половині поля суперника. Арбітр обмежився усним попередженням.

5' Контролюють українці м'яч, не поспішають команди атакувати з перших хвилин.

4' Пішла подача з кутового, але українці відбилися.

3' Забарний помилився з пасом, Адамс вийшов на ударну позицію, але Лунін врятував команду.

2' Миколенко на фланзі збив суперника. Штрафний для гостей.

1' Матч розпочався!

Звучить національний гімн України!

Лунає гімн Шотландії!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Збірна України: Лунін, Забарний, Степаненко, Матвієнко, Тимчик, Ігнатенко, Маліновський, Миколенко, Ярмоленко, Довбик, Мудрик

Запасні: Волинець, Різник, Бондар, Михайличенко, Піхальонок, Караваєв, Кривцов, Сарапій, Яремчук, Циганков, Качараба, Зубков

Збірна Шотландії: Гордон, Фрейзер, Портеус, Гендрі, Гікі, Тейлор, Макгінн, Джек, Макрегор, Маклін, Адамс

Запасні: Маккророі, Келлі, Галлахер, Кінгслі, Дайкс

Збірна України в межах 6 туру Ліги націй у групі 1 дивізіону B прийматиме Шотландію.

Наш сайт у цій новині проведе текстову трансляцію поєдинку.

Матч відбудеться 27 вересня на Стадіон ім. Юзефа Пілсудського в Кракові. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, а також транслюватиметься на Ютуб-каналі УАФ.