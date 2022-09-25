Збірна Азербайджану розгромила Казахстан: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У 6-му турі Ліги націй збірна Андорри зіграла внічию з Латвією, Молдова перемогла Ліхтенштейн, а Азербайджан розгромив Казахстан.
Андорра - Латвія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Гутковскіс, 1:1 - 88 Росас Убах
Молдова - Ліхтенштейн 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+2 Стине, 2:0 - 90+4 Стине
Ліга С
Азербайджан - Казахстан 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Марочкін (авт), 2:0 - 74 Озобич, 3:0 - 90+1 Нурієв
Словаччина - Білорусь 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Бахар, 1:1 - 65 Зреляк
Сьогодні, 25 вересня, відбудеться ще 6 матчів Ліги націй:
21:45. Австрія - Хорватія
21:45. Данія - Франція
21:45. Нідерланди - Бельгія
21:45. Вельс - Польща
21:45. Люксембург - Литва
21:45. Фарерські острови - Туреччина
Нагадаємо збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй.