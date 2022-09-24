Вірменія - Україна 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Завершується перша половина гри! Збірна України мінімально переграє Вірменію.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Яремчук увірвався у штрафний майданчик, але задалеко відпустив м'яч - удар від воріт.

42' Ігнатенко пробивав у падінні - невдало.

41' Пробивав Селераян, але повз ворота пройшов м'яч.

40' Ігнатенко тепер збив Барсегяна, чергивй фол на користь господарів поля.

39' Селараян подавав на дальню стійку - Тимчик вибив м'яч в аут.

38' Барсегян боровся з Зубковим і заробив небезпечний штрафний для своєї команди.

37' Бічахчян пробивав по воротах, але Кривцов заблокував цей удар.

35' Заспокоїлася гра, збірна України не поспішає вперед, а господарі не можуть прорвати оборону нашої команди.

33' Забарний класно поставив корпусом і дав м'яч вийти за межі поля.

32' Барсегян пробивав з дальньої дистанції, але від Ігнатенка м'яч пішов на кутовий.

30' Сидочрук грубо зупинив Григоряна в центрі поля. Жовта картка капітану збірної України.

29' Тимчик прострілював у штрафний майданчик, однак від захисника м'яч пішов у руки голкіперу.

28' Контролюють м'яч господарі поля, але без особливого просування вперед.

26' Миколенко втратив м'яч на фланзі, але швидко Ігнатенко перехопив снаряд. Україна продовжує будувати позиційну атаку.

24' Барсегян пробивав з-за меж штрафного майданчику, але Кривцов заблокував цей удар.

22' ГОООООЛ! Збірна України виходить вперед! Зубков обігрався з Миколенком, Віталій відпасував на Циганкова, який продовжив на Зубкова. Олександр прострілив на Тимчика, якому просто залишалося замкнути в порожні ворота.

21' З кутового пішла подача, але удар Качараби пішов повз ворота.

20' Ігнатенко закидання робив на Циганкова, Віктор прийняв м'яч і пробивав по воротах, але голкіпер перевів м'яч на кутовий.

19' Циганков пробивав з дальньої дистанції, але трохи повз ворота пішов м'яч.

17' Закидання на Бічахчяна пішло, але вірменин не встиг до м'яча - аут для збірної України.

15' Миколенко класно у підкаті зіграв, вибивши м'яч в аут перед можливою подачею в штрафний майданчик.

13' Удар пішов низом і Лунін трохи помилився, не зумівши зафіксувати м'яч в руках. Миколенко підстрахував голкіпера і вибив м'яч в аут.

12' Ігнатенко збив Барсегяна на фланзі - штрафний для господарів.

11' Циганкова подавав з кутового, Яремчук пробивав по воротах, але дуже неточним вийшов цей удар.

9' Миколенко прострілював у центр штрафного майданчика, але від захисника м'яч пішов в аут.

8' Бічахчян відірвався від Кривцова і пробивав по воротах, але боковий арбітр зафіксував офсайд.

7' Селераян заробив штрафний для своєї команди в центрі поля.

5' Кривцов помилився з передачею, Селараян вибігав 1 на 1, але Лунін виграв цю дуель.

3' Циганков пішов у дриблінг і втратив м'яч у боротьбі з двома захисниками. У підсумку Віктор порушив правила, намагаючись повернути м'яч.

2' Тимчик прострілював у штрафний майданчик, але вірмени вибили м'яч подалі.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Вірменії.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Вірменія: Юрченко - Дашян, Амбарцумян, Мкоян, Чалишир, Маргарян - Бічахчян, Григорян, Байрамян - Барсегян, Селараян

Україна: Лунін - Тимчик, Забарний, Кривцов, Качараба, Миколенко - Сидорчук, Ігнатенко - Зубков, Яремчук, Циганков

Збірна України в межах 5 туру Ліги націй у групі 1 дивізіону B зіграє в гостях проти збірної Вірменії.

Наш сайт у цій новині проведе текстову трансляцію поєдинку.

Матч відбудеться 24 вересня на Республіканському стадіоні в Єревані. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, а також транслюватиметься на Ютуб-каналі УАФ.